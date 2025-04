Papa Francisco morre, aos 88 anos, informa Vaticano

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (21), pelo horário de Brasília, o papa Francisco, aos 88 anos. O anúncio foi dado agora diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano.

"Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", iniciou comunicado.

Ainda segundo anúncio do Vaticano, Francisco atuou com os valores do Evangelho "com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".

Papa Francisco passou mais de cinco semanas no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento da pneumonia nos dois pulmões.

"Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz texto divulgado pelo Vaticano

No domingo de Páscoa (20), o pontífice fez a última aparição pública, na sacada da Basílica de São Pedro, para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi.

Quem foi Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. O pontífice foi o primei papa latino-americano da história. Francisco assumiu o papado após a renuncia do antecessor, Bento XVI.

