O pontificado de Jorge Mario Bergoglio sucedeu a trajetória de Bento XVI como líder da Igreja Católica. Falecido em dezembro de 2022, aos 95 anos, Joseph Ratzinger tornou-se o primeiro papa emérito da história recente da Igreja Católica - o anterior tinha abdicado ainda no século XV.

A Igreja não informou, na época, a causa do falecimento do papa emérito. Porém, a piora súbita no estado de saúde do religioso foi revelada pelo papa Francisco.

"Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor pela Igreja até o fim", pontuou Francisco, em italiano, durante uma audiência dias antes do falecimento de Bento XVI.

Renúncia

Por escolha própria, durante uma reunião com cardeais em Roma, em 2013, o religioso anunciou a renúncia. Na época, Bento XVI alegou que deixaria o comando da Igreja Católica por falta de forças na mente e no corpo. E prometeu obediência ao sucessor, Francisco, eleito em 13 de março do mesmo ano.

Segundo ele, a decisão de renunciar foi tomada após uma viagem ao México, em março de 2012. Na ocasião, o então pontífice levou uma queda, o que debilitou mais ainda sua saúde.

Além disso, sentiu o peso da idade em um voo intercontinental, o que o impediu de vir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2013.

Aposentadoria e vida reclusa

Ratzinger escolheu viver a aposentadoria em reclusão, em um mosteiro convertido no Vaticano, onde era atendido por uma equipe de médicos, pelo secretário, monsenhor Georg Gaenswein, e pessoas que cuidavam das atividades domésticas.

Ele se manteve isolado desde a renúncia, adotando um estilo de vida simples, com exceção de algumas aparições públicas e comentários teológicos publicados por escrito.

Sucessor do popular papa João Paulo II, Bento XVI governou o principal cargo da Igreja Católica por 7 anos, 10 meses e 9 dias. Nos últimos anos de poder, viu a influência e popularidade enfraquecidas. Ele delegava boa parte das decisões a pessoas de confiança, como o cardeal Bertone.