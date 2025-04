Concurso da PF tem banca definida e edital deve ser divulgado em maio; veja cronograma preliminar

O concurso da Polícia Federal, que deve disponibilizar o total de mil vagas para a área policial, será oficialmente organizado pelo Cebraspe. A banca teve o nome publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas nesta sexta-feira (11).

Com a assinatura do contrato nos próximos dias, o vínculo será iniciado e a publicação do edital deve ser realizada. A previsão é de que a etapa em questão ocorra já no dia 20 de maio.

O cronograma preliminar do certame também foi divulgado, apontando que as provas objetivas e discursivas devem ser aplicadas no dia 27 de julho deste ano. Enquanto isso, o o resultado final da 1ª etapa está previsto para vir a público no dia 16 de dezembro.

Confira as datas dispostas no cronograma preliminar:

Assinatura do contrato: 5 de maio de 2025;

Publicação do edital: 20 de maio de 2025;

Provas objetivas e discursivas: 27 de julho de 2025;

Exame de Aptidão Física (EAF): 14 de setembro de 2025;

Entrega da Ficha de Informações Confidenciais (FIC): 14 de setembro de 2025;

Perícia Médica (PCD): 4 de outubro de 2025;

Avaliação Médica: 5 de outubro de 2025;

Avaliação Psicológica (APF): 9 de novembro de 2025;

Verificação da condição de candidato negro (APF): 16 de novembro de 2025;

Prova Oral (DPF): 23 de novembro de 2025;

Avaliação de Títulos (DPF e PCF): 15 de dezembro de 2025;

Resultado final da 1ª etapa (APF): 16 de dezembro de 2025.

Cargos e áreas

Ao todo, o concurso da PF deve ter mil vagas disponibilizadas, distribuídas em cinco cargos. Todas as oportunidades exigem formação em nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria "B".

As vagas devem ser distribuídas da seguinte forma:

Agente de Polícia - 630 vagas;

Escrivão de Polícia - 160 vagas;

Delegado de Polícia - 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal - 21 vagas;

Perito Criminal Federal - 69 vagas.

Os cargos de agente, escrivão e papiloscopista devem ter remunerações de até R$15.710,10. Enquanto isso, delegados e peritos devem receber salários de até R$ 28.831,70.

Além desses detalhes, as informações preliminares apontam que os cargos de agente, escrivão e papiloscopista aceitarão graduações em qualquer área. O cargo de delegado, no entanto, poderá exigir diploma de bacharel em Direito.

As informações oficiais sobre o certame devem ser confirmadas junto da publicação do edital.

