O que pode e o que não levar em dia de prova de concurso público? Veja o que você precisa saber

Dedicação e foco são grandes aliados em todo o processo de preparação e estudo para concursos públicos, e estar bem organizado é fundamental para um resultado positivo nesse processo, que pode ser longo e cansativo.

Isso inclui, também, saber como se portar no dia do concurso, já que muitos candidatos são surpreendidos com dúvidas sobre as regras a respeito do que pode e o que não pode levar aos locais de prova.

Todas as informações para se estar de acordo com as normas do certame estão no edital, e são essenciais para haver uma avaliação justa e evitar possíveis fraudes na avaliação. Por isso, é importante estar atento sobre o que carregar, pois, caso o candidato seja flagrado com algum item proibido no momento da prova, pode ser desclassificado do processo.

Para não haver dúvidas, o Diário do Nordeste montou um guia* do que pode e o que não pode levar para a prova de concurso público, tendo como base o que é geralmente determinado pelos editais.

O que deve ser levado

Cartão de inscrição do candidato : documento é enviado normalmente por e-mail e traz informações de conferência necessários, como dados pessoais do candidato, horários do certame, locais de provas, salas, entre outros;

: documento é enviado normalmente por e-mail e traz informações de conferência necessários, como dados pessoais do candidato, horários do certame, locais de provas, salas, entre outros; Documento de identidade com foto : o documento precisa ser original, por meio físico ou eletrônico, estar em boas condições para permitir a identificação do candidato com clareza, e dentro do prazo de validade, se for o caso;

: o documento precisa ser original, por meio físico ou eletrônico, estar em boas condições para permitir a identificação do candidato com clareza, e dentro do prazo de validade, se for o caso; Caneta esferográfica: deve ser fabricada em material transparente, nas cores azul ou preta, a depender da cor especificada no edital. A dica é levar mais de uma unidade, caso alguma deixe de funcionar no decorrer da prova.

É importante estar atento aos documentos aceitos para identificação do candidato. O mais comum deles é a carteira de identidade (RG), mas também são permitidos: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte brasileiro, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública e pelas Forças Armadas, carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos, assim como carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional.

Não são aceitos como documento de identidade protocolos ou cópias dos documentos já citados, certidões de nascimento ou casamento, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante ou carteiras funcionais sem valor de identidade.

O que pode ser levado

Bebidas : águas e demais bebidas não alcoólicas são geralmente permitidas, desde que estejam condicionadas em garrafas transparentes e sem rótulos;

: águas e demais bebidas não alcoólicas são geralmente permitidas, desde que estejam condicionadas em garrafas transparentes e sem rótulos; Alimentos: biscoitos e outros doces podem ser liberados nas mesmas condições das bebidas. Em alguns casos, barrinhas de cereais são permitidas desde que mantidas à vista, mas é importante que os fiscais de sala sejam consultados.

Veja também Papo Carreira O que é TAF e como funciona no concurso público? Entenda Papo Carreira Como montar um cronograma de estudos para concurso público? Veja 10 passos para fazer o seu

O que não pode ser usado

Alguns objetos podem ser levados aos locais de aplicação do concurso, mas não devem estar sob o alcance direto do candidato ao longo da realização da prova, sob pena de desclassificação. A maioria dos editais proíbe os itens abaixo:

Aparelhos eletrônicos : wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, notebooks, gravadores, pen drive, mp3 player e/ou similares, relógios de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravadores e/ou receptores de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;

: wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, notebooks, gravadores, pen drive, mp3 player e/ou similares, relógios de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravadores e/ou receptores de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; Itens de papelaria : como lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha;

: como lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha; Material de consulta : livros, anotações, códigos, manuais, notas ou impressos;

: livros, anotações, códigos, manuais, notas ou impressos; Objetos de vestuário: como bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros.

No caso dos aparelhos eletrônicos, os editais ainda exigem que os mesmos estejam desligados durante a realização da prova e acondicionados em uma embalagem específica, fornecida pela organização do concurso no momento da identificação do candidato.

A embalagem, devidamente lacrada, deve permanecer embaixo da mesa ou carteira durante toda a aplicação da prova. Caso o eletrônico guardado esteja ligado e emita sons, como, por exemplo, os de alarmes, isso levará a eliminação do candidato.

Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como bolsas, mochilas, sacolas ou similares, bonés, óculos escuros e protetores auriculares, podem ser acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, e devem permanecer até o término da prova.

*Este guia foi elaborado com base em editais da Fundação Carlos Chagas (FCC), do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A lista de itens, no entanto, pode variar de acordo com o processo seletivo, por isso a consulta ao seu edital é necessária para saber se a banca exige algum documento adicional.