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Ainda dá tempo estudar para o concurso do TJCE? Veja dicas de especialista

Certame oferta 24 vagas imediatas e salário inicial pode chegar a R$ 8 mil.

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
09 de Junho de 2026 - 09:42 (Atualizado às 09:46)
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Legenda: Faltam dois meses de preparação antes da primeira fase do certame.
Foto: Shutterstock/PeopleImages

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) mantém abertas as inscrições de seu concurso público até o próximo dia 22 de junho. O certame oferta 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário. 

Com remuneração podendo chegar a R$ 8 mil, o certame desponta como uma das oportunidades mais aguardadas por concurseiros do Estado em 2026, se tornando uma porta de entrada para carreira no Poder Judiciário. 

Quanto tempo falta para o concurso do TJCE 2026?

Conforme o edital do concurso TJCE 2026, as provas objetivas e discursiva serão aplicadas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral no dia 9 de agosto. Isso quer dizer que aqueles que ainda não começaram os estudos terão cerca de dois meses de preparação antes da primeira fase. 

Candidatos inscritos para os cargos de analista judiciário e oficial de justiça, ambos de nível superior, também passarão por avaliação de títulos. O envio da documentação referente a essa fase é de 11 a 12 de agosto, de acordo com o edital. 

É possível passar no concurso do TJCE começando a estudar agora?

Na avaliação do professor Vandré Amorim, coordenador do Gran Concursos, o conteúdo previsto no concurso do TJCE é muito denso, exigindo assim uma preparação de médio prazo

"Para aqueles que resolveram estudar depois do edital, será necessária uma dedicação exemplar. Não é impossível, mas será uma batalha complicada", disse

Uma dica para quem nunca estudou para concurso público antes, acrescenta o professor, é estudar com base nas características da banca do certame, neste caso a Fundação Carlos Chagas (FCC). A orientação do docente é resolver questões de provas anteriores dos últimos três a cinco anos. 

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Quais matérias priorizar para o concurso TJCE 2026?

Ainda conforme o especialista, considerando o peso 3 das disciplinas de Conhecimentos Específicos pedidas no edital, o candidato deve priorizar esses conteúdos durante a etapa de estudos, além da disciplina de Português.

Como montar um cronograma de estudos para o TJCE? 

A aprovação em um concurso público demanda foco e dedicação, e uma das estratégias essenciais nesse processo é ter um bom cronograma de estudos

Para o professor Vandré Amorim, o cronograma de estudos deve ser feito a partir dos assuntos mais pedidos em certames da mesma banca organizadora. 

"Para descobrir isso, faça o máximo de questões e anote os assuntos mais recorrentes. A partir desse ponto, priorize estudar os assuntos mais cobrados", acrescentou. 

 

*Vandré Amorim é professor de Direito Administrativo e Legislação Administrativa e coordenador da área de Tribunais e de Inovação pedagógica do Gran Cursos Online. 

 

 

 

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