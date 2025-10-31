Uma segunda acusada pelo crime foi absolvida
Homens armados invadiram a casa da família e ainda ameaçaram uma criança
De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.
Propostas ocorrem em meio à repercussão nacional em torno da chamada ‘PEC da Blindagem’ no Congresso
Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa
Uma das contas com valor bloqueado é a de uma empresária. A mulher alega que o dinheiro é decorrente da venda de um imóvel no Rio de Janeiro
Somadas, as penas dos réus ultrapassam 155 anos de prisão
A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará