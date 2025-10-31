Diário do Nordeste
A imagem, editada, mostra a configuração de um júri popular, ocorrido em Fortaleza. Estão presentes, na imagem, as figuras do juiz, promotor de justiça e advogado de defesa.

Segurança

Vara que julga homicídios de facções em Fortaleza concentra 30% das denúncias do MPCE

Messias Borges 27 de Outubro de 2025
A imagem, modificada por edição, mostra um Tribunal do Júri que ocorreu na Justiça do Ceará.

Segurança

Mais de 1.100 júris populares já foram realizados no Ceará em 2025

Messias Borges 27 de Outubro de 2025
morte vitima ponte sabiaguaba jogada arremessada tecnica de enfermagem

Segurança

Acusado de matar técnica de enfermagem com 109 facadas e jogar corpo de ponte é condenado no Ceará

Uma segunda acusada pelo crime foi absolvida

Redação 21 de Outubro de 2025
juri pronuncia facção tribunal de justiça do ceará homicidio morte fortaleza

Segurança

Membro de facção será julgado por matar vítima que não forneceu a senha do celular

Homens armados invadiram a casa da família e ainda ameaçaram uma criança

Redação 26 de Setembro de 2025
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana

Segurança

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Redação 24 de Setembro de 2025
Foto mostra deputados durante a sessão da Alece

PontoPoder

Deputado propõe ‘PEC da Desblindagem’ para reduzir imunidade parlamentar no Ceará; base pede cautela

Propostas ocorrem em meio à repercussão nacional em torno da chamada ‘PEC da Blindagem’ no Congresso

Marcos Moreira 23 de Setembro de 2025
tjce juri curio chacina messejana

Segurança

Mãe do Curió afirma que a sensação será diferente ao ficar diante de um mentor e executor da Chacina

Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa

Redação 23 de Setembro de 2025
draco policia civil facção comando vermelho laranja dinheiro

Segurança

Justiça nega liberar valores milionários apreendidos com operador e 'laranjas' do Comando Vermelho no Ceará

Uma das contas com valor bloqueado é a de uma empresária. A mulher alega que o dinheiro é decorrente da venda de um imóvel no Rio de Janeiro

Redação 17 de Setembro de 2025
apreensao dinheiro operacao dissimulare esquema crime sefaz

Segurança

Empresários, auditor e 'laranjas' acusados de formar quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão no Ceará são condenados

Somadas, as penas dos réus ultrapassam 155 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo 13 de Setembro de 2025
Cunhada de Marcola é solta

Segurança

Justiça manda soltar cunhada de 'Marcola', acusada de lavar dinheiro do PCC no Ceará

A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará

Emerson Rodrigues 12 de Setembro de 2025
