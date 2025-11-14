Presidente do TJCE assume comando do Conselho de Tribunais do País

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira, foi eleito, nesta quinta-feira (13), presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). É a primeira vez que o cargo será ocupado por um magistrado das regiões Norte ou Nordeste, o que reforça o peso institucional do TJCE no cenário nacional.

A escolha ocorreu durante o XVIII Encontro do Consepre, em Belo Horizonte.“Mais de 80% dos processos do Judiciário tramitam nos tribunais estaduais, o que aumenta nossa responsabilidade”, diz ele.

O Consepre atua como fórum de articulação nacional entre os TJs. O colegiado tem papel estratégico no diálogo institucional no País, com o CNJ, tribunais superiores e outros órgãos do sistema de justiça.

Diálogo e modernização

O novo presidente do colegiado tem como meta ampliar o diálogo com o CNJ, os Tribunais Superiores e demais órgãos do Sistema de Justiça. Entre as prioridades, destacou a troca de experiências para desenvolver “o que há de mais moderno em tecnologia, inovação e boas práticas” na garantia dos direitos dos cidadãos.

Heráclito venceu a disputa contra o presidente do TJ de Roraima, desembargador Leonardo Cupello.

Representatividade regional

Também foram eleitos, por aclamação, os vice-presidentes que comporão a Comissão Administrativa, com representantes das cinco regiões do País. O atual presidente do Consepre, desembargador Raduan Miguel Filho (TJRO), destacou a pluralidade da nova composição.

A posse da mesa diretora ocorrerá automaticamente em 2 de janeiro de 2026.