Evandro admite aumento na passagem de ônibus, mas exige manutenção de linhas e renovação da frota
Prefeito está participando das negociações com técnicos e diz que deve bater o martelo na próxima semana
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), admite que a Capital deve ter, em breve, aumento no preço da passagem de ônibus, mas condiciona um reajuste a melhorias no sistema. Os valores, segundo ele, estão em análise técnica entre a Prefeitura e o Sindiônibus.
Serão duas as contrapartidas principais para as empresas: a manutenção de todas as linhas atuais e uma renovação de 10% na frota em 2026, o que significa cerca de 120 novos ônibus.
A planilha de custos do sistema de transporte coletivo da Capital está em análise pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) desde outubro. A gestão admite que há defasagem nos preços, que estão sem reajuste desde 2022.
Desde o fim de outubro, o prefeito Evandro Leitão participou de duas reuniões com os técnicos da Prefeitura e das empresas e, segundo ele, até a próxima semana deve haver uma definição sobre o assunto.
“Estamos tomando uma série de providências para evitar uma alta que possa impactar o trabalhador. Vamos manter os subsídios que já concedemos e estamos estudando novas formas de contribuir com o setor, envolvendo inclusive o governo do Estado. Em breve teremos novidades sobre isso”, diz o prefeito ainda sem especificar os percentuais.
Crise com o setor
Em setembro passado, o gestor fez críticas ao transporte coletivo em Fortaleza diante da paralisação de 25 linhas de ônibus, o que causou transtornos para a população da Cidade.
Na oportunidade, Evandro declarou que a Prefeitura havia sido pega de surpresa e que não iria “aceitar pressão”, que ele atribuía ao Sindiônibus.
Três anos sem aumento
O prefeito argumenta que o último aumento da passagem ocorreu em 2022, ainda durante a gestão Sarto, e que há uma defasagem nos preços. O que está sendo feito, segundo ele, é um esforço para minimizar o peso para a população.
Ainda segundo ele, só neste ano, os subsídios do Município ao setor chegam a ser de R$ 16 milhões, passando de R$ 190 milhões por ano.