Evandro admite aumento na passagem de ônibus, mas exige manutenção de linhas e renovação da frota

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), admite que a Capital deve ter, em breve, aumento no preço da passagem de ônibus, mas condiciona um reajuste a melhorias no sistema. Os valores, segundo ele, estão em análise técnica entre a Prefeitura e o Sindiônibus. Serão duas as contrapartidas principais para as empresas: a manutenção de todas as linhas atuais e uma renovação de 10% na frota em 2026, o que significa cerca de 120 novos ônibus.

Desde o fim de outubro, o prefeito Evandro Leitão participou de duas reuniões com os técnicos da Prefeitura e das empresas e, segundo ele, até a próxima semana deve haver uma definição sobre o assunto.

“Estamos tomando uma série de providências para evitar uma alta que possa impactar o trabalhador. Vamos manter os subsídios que já concedemos e estamos estudando novas formas de contribuir com o setor, envolvendo inclusive o governo do Estado. Em breve teremos novidades sobre isso”, diz o prefeito ainda sem especificar os percentuais.

Crise com o setor

Em setembro passado, o gestor fez críticas ao transporte coletivo em Fortaleza diante da paralisação de 25 linhas de ônibus, o que causou transtornos para a população da Cidade.

Na oportunidade, Evandro declarou que a Prefeitura havia sido pega de surpresa e que não iria “aceitar pressão”, que ele atribuía ao Sindiônibus.

Três anos sem aumento

O prefeito argumenta que o último aumento da passagem ocorreu em 2022, ainda durante a gestão Sarto, e que há uma defasagem nos preços. O que está sendo feito, segundo ele, é um esforço para minimizar o peso para a população.