'40 minutos na parada': usuários afetados por suspensão de ônibus em Fortaleza relatam prejuízos

Inúmeros fortalezenses tiveram a rotina impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas, nesta segunda-feira (29), por decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). A medida pode impactar cerca de 9 mil pessoas que se deslocam diariamente por Fortaleza e, no primeiro dia de mudança, diversos usuários relataram atrasos e formação de longas filas para conseguir entrar nos veículos que chegavam à parada.

Moradora de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, Maria Rita de Andrade, de 18 anos, estava a caminho do terminal do Antônio Bezerra quando soube que o ônibus 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba tinha sido suspenso. Essa era a linha que a estudante do curso de Serviço Social pegava para chegar mais rapidamente à Universidade Estadual do Ceará (Uece). Agora, ela terá apenas uma opção de deslocamento que, além de ser mais demorada, tende a ser lotada em horário de pico.

Para voltar para casa, ela vai até a Parangaba e, de lá, costumava pegar a linha expressa para voltar ao Antônio Bezerra. Com a mudança, também vai restar apenas uma opção para ligar os dois terminais: o 072 - Antônio Bezerra/Parangaba. “Eu geralmente saio da universidade por volta de umas 16h, 17h e, sem o 91, vou demorar para chegar em casa. Porque com uma linha de ônibus lotada de gente desse jeito, acredito que vai demorar bem mais”, desabafa.

Com a retirada dessa linha, eu acho que o transporte das pessoas do Antônio Bezerra, para a Parangaba ou da Parangaba para o Antônio Bezerra vai ficar pior. Em horário de pico, pegar somente a linha 072 já é muito ruim, porque lota muito e os ônibus são horríveis, velhos, caindo os pedaços. Então, acredito que vai ficar pior. Maria Rita de Andrade Estudante universitária

Segundo o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, foram suprimidas as linhas de menor demanda e a decisão foi tomada porque o valor pago pela Prefeitura como subsídio para a operação não é suficiente. Atualmente, o Executivo municipal repassa cerca de R$ 16 milhões por mês, após reforço extra de R$ 2,5 milhões mensais nos últimos dois meses. Mas esse valor não é suficiente, esse subsídio deveria ser de mais de R$ 20 milhões.

O gestor afirma que esses 9 mil usuários do transporte público não estão desassistidos, pois continuam tendo acesso a outras linhas de ônibus, mas vão perceber piora no sistema por precisarem encontrar outras opções.

“Eles continuam tendo acesso, mas o serviço piora. Eles vão ter que caminhar mais, vão ter que fazer uma integração a mais. São as linhas de menor demanda e mais deficitárias, e eles vão ter uma piora no serviço. Talvez pegar uma lotação a mais no horário de pico. É indesejável, mas eles vão precisar buscar alternativas”, disse.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, afirmou que, até o final do ano total de subsídios da Prefeitura para o transporte público chegará a R$174 milhões. “Além disso, o Governo do Estado subsidia através de 50% de ICMS do combustível, o que representa 20 milhões ao fim de 2025. E todos os ônibus tem isenção de IPVA, em torno de R$ 4 milhões anuais”. Ele também cita que o subsídio para o bilhete único metropolitano é de R$ 2 milhões por mês.

“Tudo isso são subsídios que o poder público faz para garantir uma passagem mais barata e manter a oferta. Esses valores são R$ 218 milhões. Hoje, a União ainda não contribui, mas existe um PL [projeto de lei] tramitando na Câmara Federal nesse sentido, porque as capitais precisam desse apoio. O orçamento não estava acostumado com esse custo, porque a demanda caiu bruscamente”, complementa.

Veja também Ceará Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes Ceará Valor ‘ideal’ da passagem de ônibus em Fortaleza deveria ser mais de R$ 7,00; entenda

Cotidiano alterado

A lotação dos ônibus também é a preocupação do estudante universitário Arthur Ângelo, residente do bairro Jardim das Oliveiras. Para ele, houve impacto em diversas opções utilizadas para ir ou voltar do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). As três linhas que ele cita tiveram mudanças: enquanto o 022 - Jardim das Oliveiras/Centro foi extinto, as frotas do 825 - Cidade dos Funcionários/Jardim das Oliveiras/Papicu e do 021 - Luciano Cavalcante/Papicu foram reduzidas.

Ele conta que soube da extinção da linha 022 desde o sábado (26), mas não imaginava que outras linhas que atendem o Jardim das Oliveiras seriam impactadas. “Agora sem a 022, pelo menos hoje [segunda] recorri a pegar o 825, descer em uma parada na avenida Engenheiro Santana Jr. e aguardar pelo 075. Na volta, eu peguei o 075 no Campus do Pici e desci em frente ao Iguatemi para esperar pelo 021, que me fez esperar por quase 40 minutos na parada”, relatou ele.

Com a mudança, Arthur vai precisar de atenção para os horários das linhas reduzidas e buscar uma rota alternativa para ir ao centro da Cidade — trajeto que ele fazia utilizando o 022. “A 625 - Parque Manibura/Centro passa pelo meu bairro, mas é conhecida por ter um intervalo muito grande de um ônibus pro outro. Se perder, o próximo só aparece em um intervalo de no mínimo 1h30”, conta.

O dia a dia do estudante universitários ainda sofreu outra alteração, assim como o de outros colegas da UFC: a interrupção do funcionamento do 020 - Campus do Pici, que atendia principalmente estudantes e funcionários da instituição.

“Era uma linha muito utilizada por toda a comunidade acadêmica que estuda e trabalha no campus. A suspensão faz com que muitas pessoas percorram aproximadamente 3 km da entrada até a sala de aula ou ao local de trabalho”, reclama ele.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a UFC informou que só soube da paralisação da rota pela imprensa, na manhã da segunda-feira. “A instituição lamenta a interrupção abrupta do serviço sem qualquer comunicação prévia da empresa e busca informações adicionais para entender melhor a situação junto à Prefeitura de Fortaleza e ao Sindiônibus”, diz o comunicado.

A linha atendia, ainda, usuários do Hospital Universitário Walter Cantídio, campus do Porangabuçu, Hemoce e da Faculdade de Educação (Faced), no Benfica. A suspensão da linha de ônibus será motivo de protesto organizado pelo Diretório Central dos e das Estudantes da UFC (DCE) nesta terça-feira (30), na entrada do campus.

Legenda: Cerca de 9 mil usuários do transporte público terão que mudar suas rotinas para encontrar novas formas de deslocamento. Foto: Davi Rocha

“Era só um amontoado de gente”

Também estudante universitária, Paulina Santos, 22, só ficou sabendo da redução da frota da linha 089 - Expresso/Parangaba/Papicu quando chegou ao terminal. Ela percebeu a fila maior que o normal para o horário e a demora para o ônibus chegar. Se ela costumava pegar o ônibus às 6h20, nesta segunda-feira a viagem para a faculdade só teve início às 6h40.

“Ela [a fila] é grande, mas não tanto quanto estava hoje [na segunda]. Eu fiquei na fila, e não vinha ônibus. Estava só aumentando e teve uma hora que não existia mais fila, era só um amontoado de gente, muita gente, porque não vinha ônibus. Era mais de 6h30 que veio aparecer um. Ele parou na fila da prioridade, depois na fila normal, e foi aquela loucura, porque já era muito tarde”, relata Paulina.

Foi muita gente para cima, para subir no ônibus, para entrar. Foi uma loucura muito grande, tinha uma pessoa se machucando. Teve uma senhora que ficou com a bolsa para fora, ela teve que descer, quase que não consegue sair de dentro do ônibus para poder pegar a bolsa e não conseguiu mais subir, porque estava muito lotado. Paulina Santos Estudante universitária

Outro estudante prejudicado pela redução da frota de ônibus foi Arthur Vinícius, de 21 anos, que costuma utilizar o 613 - Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro. “Um ônibus que roda no bairro e que o liga ao Centro e ao terminal da Messejana já tem uma demora maior, e eu não sei como é que ele vai ficar”, reclama. Para ele, a mudança vai exigir mais agilidade no dia a dia para não perder o horário ou, quando precisar, gastar dinheiro com transportes por aplicativo para se deslocar.

“Eu até já sabia que aconteceria isso com algumas linhas, mas, vendo a notícia, eu me impressionei com um número [de linhas] e que uma delas é a que eu uso para trafegar no dia a dia. A gente fica surpreso, porque a sensação que temos aqui é que ela já roda com a frota reduzida”, afirma.

Veja também Ceará Sindiônibus diz que faltam R$ 7 milhões mensais para conta do transporte na Capital fechar Ceará Trabalhadores de ônibus temem demissões e sobrecarga após suspensão de linhas em Fortaleza

Etufor afirma ter sido pega de surpresa

Além das 25 rotas de ônibus suspensas, o Sindiônibus também reduziu a frota de outras 29 linhas e elevou a frota de sete com 20 veículos extras. O presidente da Etufor, George Dantas, afirmou que as mudanças foram decisões exclusivas do Sindicato e que o órgão municipal foi pego de surpresa.

Porém, Dimas Barreira afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que o Sindiônibus protocolou um documento sobre a situação junto à Etufor há mais de um mês. “Como não estava havendo subsídio suficiente e a tarifa não pode ser discutida ainda, só em novembro, pedimos essa medida para a Prefeitura”, disse.

De acordo com ele, a Prefeitura pediu mais diálogo, em um primeiro momento, e as operações seguiram por mais um mês. “Mas não conseguimos nenhuma mudança no cenário, então protocolamos na segunda-feira passada, já no final do dia, praticamente a terça-feira, informando que íamos ter que retomar de redução das linhas deficitárias”, complementou.

Foi uma medida unilateral tentando garantir a viabilidade do serviço como um todo, senão daqui a pouco tudo para. A gente tem folha de pagamento, combustível, enfim. Precisamos seguir capazes de de lidar com tudo isso. Dimas Barreira Presidente do Sindiônibus

O presidente do Sindiônibus afirma que a solicitação da entidade ao Executivo municipal era que o valor chegasse “mais próximo da conta do custo total” para que empresas não parassem a operação. “A Prefeitura inclusive reforçou um pouco o subsídio nesses últimos dois meses. Ela colocou um pouco mais de R$ 2 milhões no sistema, o que ajudou, mas ainda é uma medida muito distante”, disse.

Linhas de ônibus suspensas em Fortaleza

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

Linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

21 - Luciano Cavalcante/Papicu

25 - Opaia/Lagoa

26 - Antônio Bezerra/BRT/Messejana

40 - Parangaba/Lagoa

65 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia

82 - Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana

84 - Siqueira/Perimetral/Messejana

87 - Expresso/Siqueira/Papicu

89 - Expresso/Parangaba/Papicu

110 - Vila do Mar/Centro

300 - Expresso/Siqueira/Centro

338 - Canindezinho/Siqueira

340 - Cj Itaperi/Parangaba

353 - Parangaba/Parque Veras

361 - Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

366 - Bom Jardim II/Siqueira

378 - Urucutuba/Siqueira

394 - Parque Universitários/Lagoa

411 - Lagoa/Montese/Centro

421 - Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

611 - Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

613 - Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro

622 - Pedras II/Messejana

636 - Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana

641 - Guajerú I/Messejana

650 - Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro

666 - Jardim Castelão/Centro

702 - Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

825 - Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

Linhas de ônibus com frotas elevadas em Fortaleza

74/1074 - Antônio Bezerra/Unifor /TRE

75 - Campus do Pici/Unifor

86 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

385 - Conjunto Ceará/Centro

670 - Sítio São João/Centro

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

*Estagiária sob supervisão da editora Dahiana Araújo