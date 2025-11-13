Nordeste mantém alta aprovação a Lula em contraste com Sul e Sudeste

Enquanto a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaciona em 47% no cenário nacional, o Nordeste segue como o alicerce político que mantém o governo de pé. A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12), mostra que, mesmo com oscilação negativa, 59% dos nordestinos aprovam o trabalho do petista — a maior taxa entre todas as regiões do País.

Desde julho, a aprovação na Região vinha numa crescente, de 53% para 60% em agosto e setembro, após a imposição do tarifaço de Trump, até atingir o pico de 62% em outubro. Ainda assim, a queda de três pontos percentuais em novembro no Nordeste manteve a popularidade do governo estável no País.

O contraste é evidente. No Sul, o índice despenca para 38%, revelando uma diferença de 21 pontos percentuais entre as duas pontas do mapa. No Sudeste, a aprovação é de 45%, e no Centro-Oeste/Norte, de 42%.

Um país dividido

Os números escancaram o Brasil geograficamente partido. Se dependesse apenas do Nordeste, Lula governaria com tranquilidade. Mas a resistência no Sul pressiona a média nacional e ajuda a explicar a desaprovação de 50% registrada na mesma sondagem.

A leitura é política: o presidente mantém seu terreno seguro, mas enfrenta erosão em áreas decisivas para 2026. Como destacou em suas redes sociais o diretor da Quaest, Felipe Nunes, se o tarifaço mudou a trajetória da aprovação a favor do Lula, a pauta da segurança pública interrompeu a lua de mel tardia do governo com o eleitorado independente.

Força histórica do Nordeste

Com 40 milhões de eleitores, o Nordeste representa 27% do eleitorado brasileiro e foi decisivo em 2022, quando Lula obteve 67% dos votos válidos no segundo turno contra Jair Bolsonaro. O apoio se repete agora nos recortes sociais: entre beneficiários do Bolsa Família, o presidente tem 65% de aprovação, contra 42% entre os que não recebem o benefício.

Além disso, o Nordeste registra a menor desaprovação ao governo (37%), enquanto o Sul lidera a rejeição com 58%.

O desafio do Planalto

Apesar da força no Nordeste, o governo enfrenta desgaste crescente em segmentos estratégicos. A aprovação geral caiu um ponto após as polêmicas envolvendo a operação no Rio de Janeiro e declarações sobre segurança pública — tema que já supera a economia como principal preocupação dos brasileiros (38%).

A pesquisa, feita entre 6 e 9 de novembro, ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais.