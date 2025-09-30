'Não vamos aceitar pressão': Evandro diz ter sido pego de surpresa com suspensão de linhas de ônibus

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, disse, nesta terça-feira (30), que foi “pego de surpresa” com a decisão do Sindiônibus de suspender linhas no transporte público da Capital. Segundo o Prefeito, havia uma negociação em andamento para tentar solucionar os problemas há “quase 60 dias”.

Em evento da prefeitura, nesta manhã, Evandro detalhou as negociações que, segundo ele, tinham acordo para ir até o dia 31 de outubro. “Do jeito que a população foi pega de surpresa, nós também fomos”, disse o gestor.

As empresas que operam o transporte coletivo argumentam que há um déficit de pelo menos R$ 7 milhões mensais para fechar a conta do transporte público na Capital. “Tínhamos dado um incremento por meio do governo do Estado de R$ 5 milhões. Tínhamos uma reunião ontem (segunda-feira) às 11, mas fomos pegos de surpresa”, disse.