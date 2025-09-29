Sindiônibus diz que faltam R$ 7 milhões mensais para conta do transporte na Capital fechar

A suspensão de 25 linhas de ônibus em Fortaleza, iniciada nesta segunda-feira (29), é consequência direta do maior déficit financeiro já registrado no sistema de transporte coletivo da Capital. A informação foi dada pelo presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, em entrevista à Verdinha FM. Segundo ele, faltam R$ 7 milhões mensais para a conta do transporte fechar todo mês.

De acordo com o presidente, a Prefeitura de Fortaleza repassa atualmente cerca de R$ 16 milhões por mês — valor que chegou a esse patamar com um reforço extra de R$ 2,5 milhões nos últimos dois meses. Ainda assim, o saldo é negativo.

"A conta completa, se for somar os estudantes [gratuidade], seria quase R$ 23 milhões. Então, assim, por mais que eu sei que haja um esforço, vem acumulando [o déficit]. Este ano a gente vai fechar com o maior déficit da história seguindo nessa tendência, né? A gente já tem aqui, até este mês, um déficit maior do que o nosso maior déficit da história, que foi 2023", frisou Dimas.

Barreira explicou que a principal razão para a crise está na defasagem entre a tarifa pública, de R$ 4,50, e a chamada tarifa técnica, que seria o valor necessário para cobrir todos os custos da operação.

A Prefeitura faz uma análise para saber qual a tarifa pública que ela vai definir, que nesse caso ficou ainda de novo em R$ 4,50 e deveria complementar a diferença desse custo com o subsídio. Só que não tem tido capacidade, não tem tido recursos suficientes para conseguir colocar esse subsídio completo Dimas Barreira Presidente do Sindiônibus

Déficit acumulado e risco de colapso

Barreira lembrou que a crise tem afetado a própria sobrevivência das empresas operadoras. “Das companhias que ganharam a licitação, cinco já quebraram. Outras estão em recuperação judicial. Cada ano a frota fica mais velha porque não há condições de renovação em velocidade adequada. Temos compromissos com folha de pagamento e combustível que não podem esperar”, frisou.

“É importante que isso fique claro: não é falta de diálogo. É, realmente, dificuldade. Isso já vem há bastante tempo. E a gente tem feito o máximo possível para manter a máxima capilaridade do sistema, mas há uma dificuldade muito grande”, afirmou Dimas.

A reportagem entrou em contato com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para falar sobre o assunto e aguarda posicionamento.

Veja lista das linhas suspensas em Fortaleza:

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará