Sindiônibus diz que faltam R$ 7 milhões mensais para conta do transporte na Capital fechar
Presidente de sindicato diz que a crise tem afetado a sobrevivência das empresas operadoras
A suspensão de 25 linhas de ônibus em Fortaleza, iniciada nesta segunda-feira (29), é consequência direta do maior déficit financeiro já registrado no sistema de transporte coletivo da Capital. A informação foi dada pelo presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, em entrevista à Verdinha FM. Segundo ele, faltam R$ 7 milhões mensais para a conta do transporte fechar todo mês.
De acordo com o presidente, a Prefeitura de Fortaleza repassa atualmente cerca de R$ 16 milhões por mês — valor que chegou a esse patamar com um reforço extra de R$ 2,5 milhões nos últimos dois meses. Ainda assim, o saldo é negativo.
"A conta completa, se for somar os estudantes [gratuidade], seria quase R$ 23 milhões. Então, assim, por mais que eu sei que haja um esforço, vem acumulando [o déficit]. Este ano a gente vai fechar com o maior déficit da história seguindo nessa tendência, né? A gente já tem aqui, até este mês, um déficit maior do que o nosso maior déficit da história, que foi 2023", frisou Dimas.
Barreira explicou que a principal razão para a crise está na defasagem entre a tarifa pública, de R$ 4,50, e a chamada tarifa técnica, que seria o valor necessário para cobrir todos os custos da operação.
A Prefeitura faz uma análise para saber qual a tarifa pública que ela vai definir, que nesse caso ficou ainda de novo em R$ 4,50 e deveria complementar a diferença desse custo com o subsídio. Só que não tem tido capacidade, não tem tido recursos suficientes para conseguir colocar esse subsídio completo
Déficit acumulado e risco de colapso
Barreira lembrou que a crise tem afetado a própria sobrevivência das empresas operadoras. “Das companhias que ganharam a licitação, cinco já quebraram. Outras estão em recuperação judicial. Cada ano a frota fica mais velha porque não há condições de renovação em velocidade adequada. Temos compromissos com folha de pagamento e combustível que não podem esperar”, frisou.
“É importante que isso fique claro: não é falta de diálogo. É, realmente, dificuldade. Isso já vem há bastante tempo. E a gente tem feito o máximo possível para manter a máxima capilaridade do sistema, mas há uma dificuldade muito grande”, afirmou Dimas.
A reportagem entrou em contato com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para falar sobre o assunto e aguarda posicionamento.
Veja lista das linhas suspensas em Fortaleza:
014 - Rodoviária/Aguanambi 2
020 - Campus do Pici
022 - Jardim das Oliveiras/Centro
081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
097 - Ant. Bezerra/Siqueira
106 - Floresta/Centro
200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
217 - Estação/Pio Saraiva 2
302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 - Aracapé/Centro
400 - Osório de Paiva/Siqueira
404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
633 - Passaré/Centro
653 - Santa Fé/Messejana
668 - Pq. Betânia/Messejana
701 - Pq. Americano/Centro
835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 - Papicu/Varjota/Centro
1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará