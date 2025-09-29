Empresas suspendem 25 linhas de ônibus em Fortaleza nesta segunda (29)

Usuários do transporte público de Fortaleza foram pegos de surpresa com a suspensão de 25 linhas de ônibus, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a ação foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Em comunicado, o órgão municipal ressaltou que nenhuma das alterações estava autorizada ou programada no sistema oficial.

Sem pontuar quais seriam as motivações das mudanças, mas frisando questões financeiras, a Etufor pontuou, em nota, que a Prefeitura mantém regularmente o pagamento dos subsídios destinados à operação do transporte público, em valores que chegam a aproximadamente R$ 16 milhões por mês, o equivalente a R$ 500 mil por dia.

Segundo a Etufor, "o diálogo com o Sindiônibus é permanente, com o objetivo de buscar soluções que não prejudiquem nem as empresas nem os usuários do sistema".

Linhas suspensas

As linhas de ônibus que, segundo o Sindiônibus, não circularão nesta segunda-feira são:

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

O que diz o Sindiônibus?

Em comunicado ao Diário do Nordeste, o Sindiônibus informou que a frota passou por um ajuste necessário, resultado de "estudos técnicos".

"A medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação", declarou a entidade.

Conforme o Sindiônibus, o ajuste se faz necessário "diante do atual cenário de desequilíbrio financeiro enfrentado pelas empresas de transporte coletivo".

Os estudos do Sindiônibus consideraram fatores como:

dimensionamento da frota

análise de rotas e linhas

Ainda segundo o sindicato, algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas. Linhas de maior relevância, que transportam mais passageiros diariamente, receberam reforço com a inclusão de novos veículos.

"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", conclui o órgão em comunicado.