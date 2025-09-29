Empresas suspendem 25 linhas de ônibus em Fortaleza nesta segunda (29)
Segundo o Sindiônibus, mudança aconteceu após 'estudos técnicos'. Passageiros foram pegos de surpresa
Usuários do transporte público de Fortaleza foram pegos de surpresa com a suspensão de 25 linhas de ônibus, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a ação foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).
Em comunicado, o órgão municipal ressaltou que nenhuma das alterações estava autorizada ou programada no sistema oficial.
Sem pontuar quais seriam as motivações das mudanças, mas frisando questões financeiras, a Etufor pontuou, em nota, que a Prefeitura mantém regularmente o pagamento dos subsídios destinados à operação do transporte público, em valores que chegam a aproximadamente R$ 16 milhões por mês, o equivalente a R$ 500 mil por dia.
Segundo a Etufor, "o diálogo com o Sindiônibus é permanente, com o objetivo de buscar soluções que não prejudiquem nem as empresas nem os usuários do sistema".
Linhas suspensas
As linhas de ônibus que, segundo o Sindiônibus, não circularão nesta segunda-feira são:
014 - Rodoviária/Aguanambi 2
020 - Campus do Pici
022 - Jardim das Oliveiras/Centro
081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
097 - Ant. Bezerra/Siqueira
106 - Floresta/Centro
200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
217 - Estação/Pio Saraiva 2
302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 - Aracapé/Centro
400 - Osório de Paiva/Siqueira
404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
633 - Passaré/Centro
653 - Santa Fé/Messejana
668 - Pq. Betânia/Messejana
701 - Pq. Americano/Centro
835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 - Papicu/Varjota/Centro
1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará
O que diz o Sindiônibus?
Em comunicado ao Diário do Nordeste, o Sindiônibus informou que a frota passou por um ajuste necessário, resultado de "estudos técnicos".
"A medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação", declarou a entidade.
Conforme o Sindiônibus, o ajuste se faz necessário "diante do atual cenário de desequilíbrio financeiro enfrentado pelas empresas de transporte coletivo".
Os estudos do Sindiônibus consideraram fatores como:
- dimensionamento da frota
- análise de rotas e linhas
Ainda segundo o sindicato, algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas. Linhas de maior relevância, que transportam mais passageiros diariamente, receberam reforço com a inclusão de novos veículos.
"O Sindiônibus ressalta que o tema vem sendo tratado em diálogo com a Prefeitura de Fortaleza e reforça que todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço", conclui o órgão em comunicado.