Vereadores estudam apresentação de emendas coletivas em pontos do Plano Diretor
Câmara Municipal de Fortaleza deve encerrar nesta semana o prazo para apresentaão de mudanças no texto
Os vereadores de Fortaleza devem encerrar, nesta semana, a fase de apresentação de emendas ao projeto de lei complementar que atualiza o Plano Diretor da Cidade. Nesta semana, a base de apoio ao prefeito Evandro Leitão (PT) deverá apresentar emendas em conjunto com alterações ao texto e, após votação do relatório do texto base, a proposta deve entrar em fase final de tramitação.
Até o momento, mais de 40 emendas já foram apresentadas propondo modificações no texto, mas as principais propostas de modificação devem acontecer nesta semana.
Esta coluna apurou que os parlamentares estudam a apresentação de emendas coletivas para pontos específicos do que foi proposto na discussão no Poder Executivo.
As propostas em grupo têm o objetivo de dar mais força às modificações e diluir possíveis críticas que possam acontecer no decorrer do debate.
Câmara busca equilíbrio
Na semana passada, o presidente da Câmara, Leo Couto (PSB), o presidente da Comissão do Plano Diretor, Benigno Júnior (Republicanos), e o relator da proposta, Bruno Mesquita (PSD), defenderam que o Plano Diretor deve ter equilíbrio para conciliar a proteção ambiental e a possibilidade de desenvolvimento econômico.
A proposta deve ser discutida e votada até o início de dezembro entre os parlamentartes.