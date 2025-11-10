Vereadores estudam apresentação de emendas coletivas em pontos do Plano Diretor

Os vereadores de Fortaleza devem encerrar, nesta semana, a fase de apresentação de emendas ao projeto de lei complementar que atualiza o Plano Diretor da Cidade. Nesta semana, a base de apoio ao prefeito Evandro Leitão (PT) deverá apresentar emendas em conjunto com alterações ao texto e, após votação do relatório do texto base, a proposta deve entrar em fase final de tramitação.

Até o momento, mais de 40 emendas já foram apresentadas propondo modificações no texto, mas as principais propostas de modificação devem acontecer nesta semana.

Esta coluna apurou que os parlamentares estudam a apresentação de emendas coletivas para pontos específicos do que foi proposto na discussão no Poder Executivo.

Câmara busca equilíbrio Na semana passada, o presidente da Câmara, Leo Couto (PSB), o presidente da Comissão do Plano Diretor, Benigno Júnior (Republicanos), e o relator da proposta, Bruno Mesquita (PSD), defenderam que o Plano Diretor deve ter equilíbrio para conciliar a proteção ambiental e a possibilidade de desenvolvimento econômico.