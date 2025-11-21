Diário do Nordeste
PMs acusados de atirar em socioeducador feito refém durante rebelião em Fortaleza são absolvidos

Decisão destaca não ter sido realizado laudo técnico na munição "a fim de atestar a origem do projétil".

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
homem e viatura em frente ao centro patativa do assare, em fortaleza.
Legenda: Um socioeducador foi feito refém durante a rebelião.
Foto: Reprodução.

Dois policiais militares foram absolvidos pelo crime de lesão corporal grave. A vítima, um socioeducador, foi atingido por um disparo de arma de fogo, no ano de 2017, enquanto feito refém durante uma rebelião no Centro Educacional Patativa do Assaré, em Fortaleza.

A Justiça Militar julgou improcedente a denúncia contra o sargento José Hercules Marques dos Santos e o soldado Carlos Clayton Silva Bernardo. A decisão foi proferida na última semana e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nessa terça-feira (18).

De acordo com documentos obtidos pela reportagem, o Judiciário considerou que não existem provas robustas "qual dos acusados é o autor do delito narrado na denúncia" e que "não existe laudo técnico realizado na munição a fim de atestar a origem do projétil, em razão do mesmo ter ficado alojado no corpo da vítima, e dessa forma, diante da prova produzida, não vejo como imputar aos policiais denunciados, com certeza, a autoria das lesões sofridas pela vítima".

A defesa de Clayton considera que "a Justiça foi feita de forma técnica e respeitosa para com os ditames legais".

DISPARO FEITO PELOS PMS

O Ministério Público do Ceará (MPCE) considerou que a munição que atingiu a vítima não poderia ter outra origem que não fosse a arma dos policiais denunciados, "haja vista que não consta informações sobre disparos efetuados por outros agentes".

As defesas pontuam que os réus agiram utilizando o único "meio possível e necessário na ocasião, pois as munições não letais haviam acabado e o reforço não tinha chegado, por essa razão tiveram que efetuar os disparos".

"A versão dos policiais é uníssona, ao informar que estavam de serviço na guarita do Centro Educacional Patativa do Assaré quando ocorreu uma rebelião causada pelos menores internos, e na ocasião os adolescentes estavam quebrando a estrutura do local e fazendo um socioeducador de refém. Afirmaram, ainda, que os primeiros disparos foram com munição de baixa letalidade e com a finalidade de conter a rebelião, apenas depois utilizaram munição letal"
Defesa

O juiz da Vara da Auditoria Militar disse ainda que "a dúvida milita em favor dos réus" e que "é permitido concluir que a sentença condenatória requer uma prova robusta e além da dúvida razoável, pois, havendo dúvida deve ser absolvido".

REBELIÃO

No dia 7 de janeiro de 2017, por volta das 10h30, começou uma rebelião no Centro Educacional, com reféns. Internos teriam danificado as instalações físicas do prédio e os policiais denunciados estavam no local para atender a ocorrência.

Os primeiros disparos teriam acontecido com finalidade de dispersar o tumulto e conter a revolta.

A vítima foi atingida na região dorsal por munição de calibre .38 que, ainda de acordo com os denunciados, eles dispararam em direção ao chão. 

O socioeducador foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e sobreviveu. A denúncia foi recebida pelo Judiciário em 2019. 

