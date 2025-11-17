Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

Um idoso de 71 anos foi morto a tiros e teve pertences roubados, na Barra do Ceará, em Fortaleza, no último sábado (15). Pelo menos dois suspeitos de participarem do crime já foram identificados pela Polícia.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia, que Geraldo Garcia de Sousa foi surpreendido por criminosos, quando saía de uma lotérica na posse de uma mochila - que teria dinheiro e uma arma de fogo.

R$ 15 mil em espécie teriam sido roubados pelos criminosos, além de uma arma de fogo. A vítima foi baleada e morreu no local.

Apesar do dinheiro e da arma levados, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou, em nota, que conduziu em flagrante um suspeito de cometer um homicídio, na Barra do Ceará, no último sábado (15). A Pasta não especificou se o suspeito ficou preso ou foi liberado.

Conforme a fonte consultada pela reportagem, a Polícia identificou um homem conhecido apenas como Marcelino como o executor do crime. Já um homem de apelido 'Gaguim dos Coqueiros' aparece como suspeito de ser o mandante da ação criminosa.

Os investigadores procuram pelos suspeitos e aprofundam as investigações para descobrir se há outros participantes do latrocínio.

"Segundo informações policiais, um homem, de 71 anos, foi a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo, em um estabelecimento comercial. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", completou a SSPDS.

Vítima andava com arma de fogo

Geraldo Garcia de Sousa estava na posse de diversos documentos pessoais, quando foi morto. O material foi recolhido pela Polícia, para auxiliar nas investigações do crime.

Conforme a documentação, a vítima tinha registros oficiais de duas armas de fogo, certificados pela Polícia Federal (PF), com validade até outubro de 2028.

O idoso também andava com um documento de posse de arma de fogo, expedido pelo Exército Brasileiro, com validade até março de 2032.

Entretanto, Geraldo de Sousa andava com uma carteira de porte de arma de fogo vencida em março de 2008.

Trabalho no Poder Judiciário

Geraldo também portava um documento do Poder Judiciário que certificava que ele "prestou serviço voluntário de agente de proteção junto ao Juizado da Infância e da Juventude por mais de 25 anos, sendo-lhe concedido o título de Emérito", datado de junho de 2024.

E com uma carteira de Agente Comunitário de Direitos Humanos, com o símbolo da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), emitida em 2015, com validade de um ano.

A vítima ainda estava na posse de uma carteira de Agente do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi questionado pela reportagem se o idoso era servidor do Órgão, mas negou a informação.

"Após busca no sistema administrativo do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), não consta servidor com o nome de Geraldo Garcia de Sousa ou Gerardo Garcia de Sousa", informou o TJCE, em nota.