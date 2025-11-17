Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

A vítima prestou serviço voluntário por mais de 25 anos na Justiça do Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A montagem de imagens mostra documentos de Geraldo Garcia de Sousa, vítima de latrocínio em Fortaleza, e um Volkswagen Fusca azul.
Legenda: Geraldo Garcia de Sousa utilizava um carro Volkswagen Fusca e andava na posse de documentos do Poder Judiciário e da OAB.
Foto: Reprodução.

Um idoso de 71 anos foi morto a tiros e teve pertences roubados, na Barra do Ceará, em Fortaleza, no último sábado (15). Pelo menos dois suspeitos de participarem do crime já foram identificados pela Polícia.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia, que Geraldo Garcia de Sousa foi surpreendido por criminosos, quando saía de uma lotérica na posse de uma mochila - que teria dinheiro e uma arma de fogo.

R$ 15 mil
em espécie teriam sido roubados pelos criminosos, além de uma arma de fogo. A vítima foi baleada e morreu no local.

Apesar do dinheiro e da arma levados, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou, em nota, que conduziu em flagrante um suspeito de cometer um homicídio, na Barra do Ceará, no último sábado (15). A Pasta não especificou se o suspeito ficou preso ou foi liberado.

Conforme a fonte consultada pela reportagem, a Polícia identificou um homem conhecido apenas como Marcelino como o executor do crime. Já um homem de apelido 'Gaguim dos Coqueiros' aparece como suspeito de ser o mandante da ação criminosa.

Os investigadores procuram pelos suspeitos e aprofundam as investigações para descobrir se há outros participantes do latrocínio.

"Segundo informações policiais, um homem, de 71 anos, foi a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo, em um estabelecimento comercial. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", completou a SSPDS.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é morto na Praia de Iracema, em Fortaleza

teaser image
Segurança

Bombeiro militar é suspeito de agredir mulher durante eleição de associação em Fortaleza; vídeo

Vítima andava com arma de fogo

Geraldo Garcia de Sousa estava na posse de diversos documentos pessoais, quando foi morto. O material foi recolhido pela Polícia, para auxiliar nas investigações do crime.

Conforme a documentação, a vítima tinha registros oficiais de duas armas de fogo, certificados pela Polícia Federal (PF), com validade até outubro de 2028.

O idoso também andava com um documento de posse de arma de fogo, expedido pelo Exército Brasileiro, com validade até março de 2032.

Entretanto, Geraldo de Sousa andava com uma carteira de porte de arma de fogo vencida em março de 2008.

Trabalho no Poder Judiciário

Geraldo também portava um documento do Poder Judiciário que certificava que ele "prestou serviço voluntário de agente de proteção junto ao Juizado da Infância e da Juventude por mais de 25 anos, sendo-lhe concedido o título de Emérito", datado de junho de 2024.

E com uma carteira de Agente Comunitário de Direitos Humanos, com o símbolo da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), emitida em 2015, com validade de um ano.

A vítima ainda estava na posse de uma carteira de Agente do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi questionado pela reportagem se o idoso era servidor do Órgão, mas negou a informação. 

"Após busca no sistema administrativo do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), não consta servidor com o nome de Geraldo Garcia de Sousa ou Gerardo Garcia de Sousa", informou o TJCE, em nota.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A montagem de imagens mostra documentos de Geraldo Garcia de Sousa, vítima de latrocínio em Fortaleza, e um Volkswagen Fusca azul.
Segurança

Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

A vítima prestou serviço voluntário por mais de 25 anos na Justiça do Ceará.

Redação
Há 57 minutos
Gaiolas e caixas de transporte em cima de viatura após apreensão da PMCE.
Segurança

Aves silvestres avaliadas em R$ 90 mil e usadas em rinhas são apreendidas pela PM

Ação ocorreu em Barbalha, na Região do Cariri.

Redação
Há 1 hora
dois policiais militares em frente a sspds
Segurança

Ceará é o 2º Estado do Nordeste que mais gasta com polícias

70% do orçamento é para a Polícia Militar.

Emanoela Campelo de Melo
17 de Novembro de 2025
imagem mostra a rua dos tabajaras, em fortaleza, com uma fita de isolamento. do lado esquerdo, há um depósito de entulho e, atrás dele, algumas pessoas. no local, um homem foi morto.
Segurança

Homem é morto na Praia de Iracema, em Fortaleza

Ele teria sido atingido por um objeto perfurocortante.

Redação
17 de Novembro de 2025
Close-up da lateral de uma viatura da Polícia Militar (PM) com a palavra
Segurança

Motorista é preso após tentar atropelar policiais militares e fugir

Homem de 36 anos demonstrava sinais de embriaguez e ainda tentou fugir do local.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem mostra Valério Rodrigues de Araújo, suspeito de ser chefe do CV na Serra da Ibiapaba, conhecido como Lerim, de camiseta preta e óculos escuros na cabeça olhando para a câmera.
Segurança

Saiba quem é chefe do CV na Serra da Ibiapaba acusado de 8 homicídios

'Lerim' foi preso em uma operação conjunta entre a PCCE e a PRF.

Sofia Leite*
16 de Novembro de 2025
Animal da raça Pitbull foi atingindo na cabeça e no tórax.
Segurança

Cão leva cinco tiros no Jangurussu, sobrevive, mas precisa de cirurgia

Animal foi atingido na cabeça, tórax e chegou a perder um olho .

João Lima Neto
15 de Novembro de 2025
O print de um vídeo mostra homens e mulheres envolvidos em uma confusão numa eleição de uma associação de profissionais de segurança em Fortaleza.
Segurança

Bombeiro militar é suspeito de agredir mulher durante eleição de associação em Fortaleza; vídeo

A instituição destacou que outras pessoas estavam na confusão e que ocorreram 'agressões mutuas'.

Redação
15 de Novembro de 2025
Uma imagem mostra dois carros colididos, sendo um deles baleado. A outra imagem mostram pessoas em volta do carro baleado, em Fortaleza.
Segurança

Tiroteio deixa feridos e provoca colisão entre carros em Fortaleza

A Polícia Militar apreendeu munições e outros materiais, em um imóvel.

Redação
15 de Novembro de 2025
A foto mostra a Lagoa da Messejana, em Fortaleza, com a estátua de Iracema.
Segurança

Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência na Lagoa da Messejana

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem mostra um policial militar de costas para a foto e virado de frente para o prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Segurança

STJ deve decidir sobre processo contra coronéis acusados de 'fake news' contra outro oficial no CE

Dois oficiais foram condenados em 1ª instância pelo crime de calúnia e absolvidos pelo TJCE.

Sofia Leite*
15 de Novembro de 2025
A foto mostra o empresário Iago Viana Nascimento, um homem de cor parda e cabelo preto, que veste uma blusa azul e uma calça bege. Ele usa um crachá. Atrás dele, há uma parede com um letreico, com a frase 'O sucesso não é solitário'.
Segurança

Empresário investigado por ligação com esquema de 'Bebeto do Choró' está foragido

A esposa do prefeito eleito por Choró também foi alvo de uma operação da PF.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem de cadeirante durante primeiro furto. Imagem usada em matéria informando que homem foi preso por furto pela segunda vez em 10 dias.
Segurança

Cadeirante tenta roubar ônibus e é preso pela 2ª vez em 10 dias, em Fortaleza

O suspeito foi preso no dia 2 desse mês, furtando.

Redação
14 de Novembro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará.
Segurança

MP denuncia empresários de Fortaleza por fraude licitatória

Duas empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar apresentaram propostas idênticas.

Redação
14 de Novembro de 2025
Jovem sequestrada em Jaguaribe.
Segurança

Homem que sequestrou sobrinha da ex é preso em Jaguaribe

Suspeito foi capturado horas após o crime.

Redação
14 de Novembro de 2025
A imagem mostra quatro policiais civis em volta de um suspeito preso, na Bolívia.
Segurança

Criminoso mais procurado do Ceará era operador financeiro e logístico do CV e se escondia na Bolívia

O suspeito estava com nove mandados de prisão em aberto.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
14 de Novembro de 2025
foto da farda de um policial militar no ceara.
Segurança

De corrupção à tortura: 22 PMs são absolvidos na Justiça do Ceará

Na maior parte dos casos, a Justiça considerou não haver provas suficientes para as condenações.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Novembro de 2025
Vídeo: veja como o criminoso mais procurado do Ceará foi preso na Bolívia
Segurança

Vídeo: veja como o criminoso mais procurado do Ceará foi preso na Bolívia

Policiais cearenses utilizaram barcos para chegar à cidade boliviana.

Redação
14 de Novembro de 2025
Uma montagem, com duas fotos das estufas onde as plantas ficavam
Segurança

Laboratório de maconha montado em apartamento é desarticulado em Fortaleza

Estufas e pés de maconha foram encontrados no imóvel, no bairro Genibaú.

Redação
14 de Novembro de 2025
foto de jovem sequestrada pelo ex-companheiro da tia em Jaguaribe.
Segurança

Jovem é sequestrada pelo ex da tia, em Jaguaribe

Caso mobilizou forças de Segurança do Interior do Estado. Vítima conseguiu escapar do sequestrador nesta sexta-feira (14).

Redação
14 de Novembro de 2025