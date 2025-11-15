Bombeiro militar é suspeito de agredir mulher durante eleição de associação em Fortaleza; video

Um bombeiro militar é suspeito de agredir uma mulher, durante uma confusão registrada na eleição da Associação dos Profissionais da Segurança (APS), em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (14).

Em resposta, a APS destacou que outras pessoas se envolveram na confusão e que ocorreram 'agressões mútuas'.

A Associação representa profissionais da Segurança Pública do Ceará - como policiais civis, militares e penais.

Um vídeo recebido pela reportagem mostra o momento que o vice-presidente da APS, o bombeiro militar Estelman Albuquerque, se dirige para uma confusão - que envolvia mulheres e outro homem - e age com violência contra uma mulher.

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) Estelman Albuquerque integrou a chapa que venceu as eleições da APS para o período de 2025-2029.

A reportagem apurou que, entre as pessoas participaram da confusão, estavam esposas de militares que integraram a outra chapa.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) confirmou, em nota, que "apura as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal registrada, na noite dessa sexta-feira (14), no bairro Fátima - Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza".

O fato foi noticiado por meio de Boletim de Ocorrência (BO). A Delegacia do 25° Distrito Policial (DP) é a unidade da PCCE responsável por apurar crimes ocorridos na região." Polícia Civil do Ceará Em nota

APS fala em 'agressões mútuas'

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) emitiu nota, neste sábado (15), em que lamentou "profundamente as intercorrências registradas durante o ato de apuração eleitoral, que foram situações estranhas aos participantes das chapas, envolvendo o subtenente e vice-presidente da APS, Estelman Fernandes, sua esposa Eliane, e Roberta Menezes, esposa de um dos candidatos do pleito, Djones Menezes".

O conflito ocorrido se deu com agressões mútuas entre familiares, configurando um episódio isolado que, apesar de lamentável, foi prontamente controlado e não comprometeu o andamento regular da apuração." Associação dos Profissionais da Segurança Em nota

Conforme a APS, "todo o processo eleitoral transcorreu com normalidade, transparência e absoluto respeito ao Estatuto Social, garantindo a lisura do pleito e o devido respeito ao voto de cada associado".

A Associação reafirmou que "repudia, com absoluta veemência, qualquer forma de agressão, seja verbal, física ou moral. Comportamentos dessa natureza não representam, não refletem e não dialogam com os princípios que orientam a APS desde sua fundação".

"Nossa atuação é guiada pelo respeito, pela responsabilidade, pela convivência pacífica e pela construção de um ambiente íntegro, seguro e acolhedor para todos os associados, dependentes e colaboradores", completou.

As defesas das pessoas envolvidas na confusão não foram localizadas para comentar o caso. O espaço segue aberto para futuras manifestações.