Outubro de 2025 é o mês com o maior número de mortes em ações policiais na série histórica do Ceará

No mesmo mês da megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 117 suspeitos mortos, ações da polícia cearense em supostos confrontos deixaram 41 mortos. Outubro de 2025 foi o mês com mais mortos por intervenção policial, no Ceará, desde que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) contabiliza e divulga o índice - janeiro de 2013.

No último domingo (9), o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nas redes sociais, que "minha determinação para nossa polícia é ir cada vez mais para cima dessas facções, que hoje atuam em todo país. Com a força que for necessária. Quem ameaçar nossa população deve receber resposta à altura, dentro da lei. Nossas tropas terão sempre meu apoio nessa luta. Vamos vencer".

Questionada sobre o alto número de mortes por intervenção policial, no último mês, a SSPDS explicou, em nota, que "as ocorrências decorrentes de intervenção policial acontecem quando o profissional de segurança, no atendimento de uma ocorrência, precisa neutralizar uma ameaça iminente, visando proteger as pessoas ao redor e a si próprio".

A SSPDS esclarece que as mortes decorrentes de intervenção policial não são consideradas intencionais, pois, até prova em contrário, configuram excludentes de ilicitude, situações em que a ação ocorre por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

Em consulta a dados divulgados pela SSPDS de 2013 a 2025, a reportagem verificou que o mês de outubro de 2025 teve o maior número de mortes por intervenção policial em um mês: 41. O último mês também teve o maior número de homicídios do Estado, no ano corrente.

O maior número de mortes por intervenção policial, até então, havia sido registrado em abril de 2020, com 35 mortes em ações policiais. O número de 41 mortes havia sido registrado na soma de todos os meses de 2013.

Em 2025, o maior número de mortes por intervenção policial havia sido registrado nos meses de março e julho, com 19 mortes.

No acumulado do ano de 2025, o Estado registra 167 mortes por intervenção policial. Em 2024, o ano terminou com 189 casos; e em 2023, com 147 mortes.

A SSPDS ressaltou que "todas essas ocorrências são tratadas com seriedade e transparência, com dados publicados mensalmente no portal da SSPDS. Os casos são apurados de forma aprofundada e imparcial pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e remetidos ao Ministério Público do Ceará (MPCE). A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) também acompanha as investigações".

Veja os números dos últimos anos:

Como acontecem as ações policiais

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social destacou, na nota, que "os policiais cearenses passam por cursos de formação e capacitação continuada, baseados na matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Segurança Pública (SENASP/MSP)".

"A formação contempla uma abordagem humanizada e técnica, voltada à resolução de conflitos e às questões sociais. Todos os profissionais são treinados para atuar obedecendo aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência, conforme as diretrizes da Portaria Interministerial nº 4.226/2010, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que orienta o uso progressivo da força pelos agentes de segurança pública no Brasil", garantiu a Pasta.

Segundo a SSPDS, as ações ostensivas das Forças de Segurança são orientadas por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e informações de inteligência.

Como resultado dessas ações, a SSPDS destaca que, de janeiro a setembro deste ano, foram retiradas de circulação 5.328 armas de fogo em todo o estado, uma média de cerca de 20 armas apreendidas por dia. O número representa um aumento de 9,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram apreendidas 4.877 armas de fogo." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Em nota

Quanto ao número total de prisões, de janeiro a setembro de 2025, a SSPDS contabilizou 26.956 capturas - quantidade 15,6% maior do que a do igual período de 2024, que registrou 22.750 prisões e apreensões.

Episódios de intervenção policial

A ação policial que teve mais mortes, em outubro de 2025, foi registrada no Município de Canindé, no último dia do mês. Sete suspeitos de integrar a facção carioca Comando Vermelho (CV) foram mortos, em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O grupo estava reunido, entre as ruas Recife e Ercílio Martins, no bairro Campinas, para atacar rivais ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP), quando foi interceptado por composições do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Seis dos sete mortos tinham entre 16 e 19 anos. O outro homem morto, na ação policial, tinha 22 anos. A maioria morava no Município de Caridade e já havia estado em Canindé outras vezes, com o objetivo de atacar os rivais e pichar muros com a sigla do Comando Vermelho.

Com os suspeitos, foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e duas granadas deflagradas - que teriam sido arremessadas contra os policiais, mas não explodiram.

Em outra intervenção policial, três suspeitos foram mortos pela Polícia Militar, no Município de Boa Viagem, no dia 26 de outubro último. Três armas de fogo e drogas foram apreendidas.

No dia anterior, dois suspeitos foram mortos pela Polícia Militar, no Município de Carnaubal. Duas pistolas e 19 munições foram apreendidas. A dupla estaria desmontando motocicletas roubadas.

Confira a nota da SSPDS na íntegra:

