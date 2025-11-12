Diário do Nordeste
Com 284 homicídios, outubro foi o mês mais violento no Ceará em 2025

Já Fortaleza teve o mês menos violento do ano corrente, empatado com julho.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A foto mostra um policial militar do Ceará, parado, visualizando a movimentação em uma rua. O PM está de costas e utiliza a farda e colete. Ao fundo, é possível ver motos, um carro e uma bicicleta.
Legenda: Equipes da Polícia Militar são posicionadas em pontos estratégicos para coibir crimes, no Ceará.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

O mês de outubro terminou como o mais violento do Ceará em 2025. O Estado registrou 284 homicídios, conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A reportagem questionou à SSPDS sobre o mês mais violento do ano, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado quando houver um posicionamento da Pasta.

Até então, o mês de agosto era o mais violento do ano corrente, com 281 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Setembro teve 269 casos.

O índice de CVLIs engloba homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte), feminicídios e lesões corporais seguidas de morte.

5,9%
foi o aumento de homicídios registrado em outubro de 2025, na comparação com outubro de 2024, que teve 268 crimes.

No acumulado do ano atual, entre janeiro e outubro, o Ceará soma 2.523 CVLIs. Em igual período do ano passado, foram 2.713 mortes violentas. A redução registrada em 2025 é de 7%.

Fortaleza tem mês menos violento

Se o Estado teve o mês mais violento de 2025 em outubro, a Capital teve o mês menos violento, com 53 mortes (igual a julho).

24,2%
foi a redução de homicídios registrada em outubro do ano corrente, em Fortaleza, na comparação com outubro do ano passado, que teve 70 mortes.

No acumulado de 2025, são 624 homicídios registrados na capital cearense. Nos 10 primeiros meses de 2024, foram 699 crimes. A diminuição do índice é de 10,7%.

Região Metropolitana tem aumento de mortes

O aumento de mortes no Estado se deu em decorrência, principalmente, ao número de homicídios registrados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

110
CVLIs foram registrados na RMF, em outubro de 2025. Esse é o maior número de mortes violentos, da Região, em um mês, desde abril de 2020 - que teve 143 homicídios.

No acumulado do ano, 734 pessoas já foram assassinadas na Região Metropolitana de Fortaleza. Em igual período de 2024, foram 719 crimes. O aumento de ocorrências é de 2%.

Cenários opostos no Interior

A SSPDS divide o Interior do Estado em macroregiões definidas como Interior Norte e Interior Sul.

O Interior Norte teve 66 homicídios, em outubro último. Longe do pior número mensal deste ano, marcado em julho, com 101 mortes violentas.

Na comparação com outubro de 2024, que teve 92 crimes, o último mês teve uma redução de 28,2% no índice.

Já o Interior Sul teve o mês mais violento do ano, em outubro - como o Estado e a Região Metropolitana de Fortaleza.

Foram 55 homicídios registrados no Interior Sul, no último mês. Janeiro e setembro estavam como os meses mais violentos, com 53 crimes, cada.

Apesar do alto número em 2025, outubro apresenta uma queda de mortes, na comparação com igual mês de 2024, que teve 57 ocorrências. A redução é de 3,5%.

