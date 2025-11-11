246 suspeitos de integrar facção e homicídios são presos em 60 horas no CE
Há também suspeitos de estupro de vulnerável, tráfico ilícito de drogas, roubo e furto.
Com 60 horas de operação, as Forças de Segurança do Ceará capturaram 246 pessoas e apreenderam 58 armas de fogo em Fortaleza e Região Metropolitana. Nomeada “Integração Saturação Total no Ceará”, a ação iniciou às 18h da sexta-feira (7) e seguiu até as 6h da manhã dessa segunda-feira (10).
Todos os presos são suspeitos de envolvimento em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e outros crimes em todo o estado, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
Os indivíduos capturados no Ceará durante o final de semana são suspeitos de praticarem diversos atos criminosos, tais como:
- homicídio doloso;
- estupro de vulnerável;
- tráfico ilícito de drogas;
- roubo;
- furto;
- organização criminosa;
- violência doméstica.
A operação teve como objetivo combater a atuação de grupos criminosos e coibir os CVLIs. O titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), delegado Harley Filho, destacou o êxito da ação e os resultados alcançados.
“Do total de quase 250 pessoas presas, foram capturados diversos homicidas e integrantes de organizações criminosas, não apenas em Fortaleza, mas também em pontos estratégicos da Região Metropolitana e do Interior Norte”, analisou o delegado.
Harley disse ainda que também foram apreendidas quase 60 armas de fogo e cerca de 10 quilos de substâncias entorpecentes.
“Esses números refletem a motivação dos profissionais envolvidos e o investimento do Estado, por meio do aporte de horas extras, o que tem possibilitado a ampliação do efetivo policial nas ruas e o fortalecimento do enfrentamento à criminalidade”, ressaltou o delegado.
DIVERSOS CRIMES E MANDADOS EM ABERTO
A SSPDS ressaltou que os suspeitos foram pesos por envolvimento em crimes de diversas naturezas e em todas as regiões do estado.
Somente por autos de prisão e apreensão em flagrante, foram 219 capturas – sendo 58 apenas na Capital, 44 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 45 suspeitos capturados na Região Norte e 72 na Região Sul.
Diligências operacionais realizadas pelos agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar resultaram, ainda, na captura de 27 suspeitos que estavam com mandados de prisão em aberto.
Os alvos foram localizados e conduzidos para unidades da PCCE, onde foram efetivados os cumprimentos das ordens judiciais.