246 suspeitos de integrar facção e homicídios são presos em 60 horas no CE

Com 60 horas de operação, as Forças de Segurança do Ceará capturaram 246 pessoas e apreenderam 58 armas de fogo em Fortaleza e Região Metropolitana. Nomeada “Integração Saturação Total no Ceará”, a ação iniciou às 18h da sexta-feira (7) e seguiu até as 6h da manhã dessa segunda-feira (10).

Todos os presos são suspeitos de envolvimento em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e outros crimes em todo o estado, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Os indivíduos capturados no Ceará durante o final de semana são suspeitos de praticarem diversos atos criminosos, tais como:

homicídio doloso;

estupro de vulnerável;

tráfico ilícito de drogas;

roubo;

furto;

organização criminosa;

violência doméstica.

A operação teve como objetivo combater a atuação de grupos criminosos e coibir os CVLIs. O titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), delegado Harley Filho, destacou o êxito da ação e os resultados alcançados.

“Do total de quase 250 pessoas presas, foram capturados diversos homicidas e integrantes de organizações criminosas, não apenas em Fortaleza, mas também em pontos estratégicos da Região Metropolitana e do Interior Norte”, analisou o delegado.

Veja também Segurança Suspeito morre após tentar assaltar dois PMs no Interior do Ceará Segurança Mulher tenta envenenar marido e causa a morte de amigo dele no Interior do CE Segurança Acusado de expulsar moradores de residências em Uiraponga tem prisão mantida

Harley disse ainda que também foram apreendidas quase 60 armas de fogo e cerca de 10 quilos de substâncias entorpecentes.

“Esses números refletem a motivação dos profissionais envolvidos e o investimento do Estado, por meio do aporte de horas extras, o que tem possibilitado a ampliação do efetivo policial nas ruas e o fortalecimento do enfrentamento à criminalidade”, ressaltou o delegado.

DIVERSOS CRIMES E MANDADOS EM ABERTO

A SSPDS ressaltou que os suspeitos foram pesos por envolvimento em crimes de diversas naturezas e em todas as regiões do estado.

Somente por autos de prisão e apreensão em flagrante, foram 219 capturas – sendo 58 apenas na Capital, 44 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 45 suspeitos capturados na Região Norte e 72 na Região Sul.

Diligências operacionais realizadas pelos agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar resultaram, ainda, na captura de 27 suspeitos que estavam com mandados de prisão em aberto.

Os alvos foram localizados e conduzidos para unidades da PCCE, onde foram efetivados os cumprimentos das ordens judiciais.