Mulher tenta envenenar marido e causa a morte de amigo dele no Interior do CE

Um dos três homens envenenados por uma mulher morreu nesta terça-feira (11), após passar 13 dias internado no Hospital São Camilo, em Itapipoca, no Interior do Ceará. A vítima foi identificada como José Augusto Ferreira Sousa, de 33 anos.

A ação criminosa foi registrada em 29 de outubro de 2025, quando três homens, de 27, 33 e 52 anos, ingeriram um suco entregue pela suspeita e passaram mal, em Umirim, no Interior do Ceará. O trio foi socorrido e encaminhado a unidades hospitalares.

O alvo do envenenamento era o homem de 27 anos, que seria marido da suspeita. A bebida teria sido oferecida pela esposa. Ele levou o suco ao trabalho e compartilhou com os colegas, incluindo José Augusto.

O marido da suspeita recebeu alta na segunda-feira (10). O outro colega, de 52 anos, segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

A captura da mulher, na segunda-feira (10), foi resultado de um mandado de prisão temporária solicitado pela PCCE, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

As circunstâncias do crime seguem sendo investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Uruburetama, unidade responsável pela área. Os laudos periciais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estão em andamento e subsidiarão o inquérito policial.