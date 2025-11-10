Mulher é presa suspeita de tentar envenenar três homens em cidade do Ceará

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (10), suspeita de tentar matar três homens com um suco supostamente envenenado. O crime teria ocorrido no dia 29 de outubro deste ano, em Umirim, no Interior do Ceará.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Conforme a investigação da Delegacia de Polícia Civil de Uruburetama, unidade responsável pelo caso, os homens têm 27, 33 e 52 anos.

Eles foram levados a unidades hospitalares. O estado de sáude deles, contudo, não foi divulgado.

A circunstância do crime segue em investigação, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estão em andamento, visando subsidiar o inquérito policial.

Durante a manhã, com apoio do Núcleo Operacional da 4ª Seccional do Interior Norte, equipes da Delegacia de Uruburetama cumpriram a determinação judicial expedida pelo 4º Núcleo de Plantão e colocaram a suspeita à disposição da Justiça.

“A investigação segue em andamento e a prisão foi requisitada ao Poder Judiciário fundamentado, dentre outros aspectos, em razão da suposta autoria ou participação no crime e imprescindibilidade para a conclusão da elucidação do caso em questão”, informou ainda a SSPDS.