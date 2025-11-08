Facção promove ‘carreata do crime’ para anunciar fim de conflito: 'Paz reinará se Deus quiser'

Uma cena inusitada marcou a madrugada deste sábado (8) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Integrantes de facções rivais realizaram uma “carreata do crime” no bairro Padre Romualdo para anunciar o fim dos conflitos entre os grupos que atuam nos bairros Itambé 1 e Itambé 2. Um homem foi preso.

Em mensagens que circularam nas redes sociais, o grupo Crime Neutro Caucaia comunicou aos moradores que, desde a noite de sexta-feira (7), não havia mais “nenhum tipo de problema com os amigos do Itambé 1”. O texto afirmava ainda que todos poderiam circular livremente entre os bairros, que agora seriam “uma coisa só”.

Vídeos divulgados nas redes mostram homens atirando para o alto e soltando fogos de artifício em meio à comemoração. Nas gravações, é possível ouvir tiros anunciando o acordo de “união”.

“A paz reinará, se Deus quiser. Todos os moradores têm o direito de ir e vir tranquilamente”, finaliza o texto divulgado nas redes.

Prisão de suspeito

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem de 40 anos, suspeito de integrar a facção criminosa, foi preso em flagrante na manhã deste sábado (8), no bairro Itambé, em Caucaia.

Segundo o órgão, o suspeito foi levado à 1ª Delegacia Seccional de Caucaia, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça. A SSPDS reforçou que as forças de segurança seguem atuando na região para coibir a ação de grupos criminosos e garantir a segurança dos moradores.