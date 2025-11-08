Dois homens são mortos a tiros no interior do Ceará

Dois homens foram mortos a tiros no Crato, na noite da última sexta-feira (7), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As vítimas, que não tiveram a identificação divulgada, foram um homem de 44 anos e outro de 31 anos.

Conforme a Pasta, o primeiro tinha passagens pelo crime de ameaça, enquanto o segundo homem tinha antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e crime de violência doméstica.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência, constatando que os óbitos pelos disparos ocorreram ainda no local do crime.

Agora, a investigação do caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil do Crato.