Incêndio atinge vegetação nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará
Um incêndio atingiu uma área de vegetação nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará (HUC), antigo Hospital da UECE, bairro Itaperi, no início da noite desta sexta-feira (7).
“O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender a um incêndio em vegetação na Rua Betel, bairro Itaperi, nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará”, informou a entidade em nota ao Diário do Nordeste.
Segundo o CBMCE, o acionamento informava a presença de focos de fogo em área de vegetação e solicitou atendimento urgente.
“Cinco guarnições do CBMCE atuam no momento no combate às chamas, realizando o controle e rescaldo da área afetada”, expressa ainda trecho do comunicado.
Até às 20 horas, a ocorrência permanecia em andamento. Não havia, até então, registro de vítimas ou danos a edificações próximas.
Em imagens recebidas pela redação, é possível ver a intensidade das chamas e como elas tomavam parte da vegetação local.