Três pessoas são encontradas mortas por disparos de arma no Canindezinho

Investigações iniciais estão sob responsabilidade da 9ª DHPP.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Uma viatura preta e escura da Polícia Civil do estado do Ceará, Brasil, com letras brancas, estacionada ao ar livre. O veículo é um SUV grande. Na lateral do carro, estão escritos os dizeres
Legenda: Polícia Civil e Pefoce foram acionadas ao local do crime pela manhã.
Foto: Divulgação/Polícia Civil.

A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias de um crime que deixou três pessoas mortas, na manhã desta sexta-feira (7), no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE). As vítimas são dois homens e uma mulher, todos atingidos por disparos de arma de fogo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e estiveram no local do crime.

As investigações iniciais estão sob responsabilidade da 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (9ª DHPP), que atua na Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9), onde ocorreu o caso.

A Polícia Civil trabalha na coleta de informações e evidências que possam identificar a motivação e os suspeitos do triplo homicídio.

Investigações

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

 

 


 

