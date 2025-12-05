Ceará volta a ter redução de homicídios após quatro meses
Fortaleza teve o menor número de mortes violentas em um mês.
O Estado do Ceará voltou a apresentar redução de homicídios após quatro meses. Foram 263 mortes violentas registradas em novembro de 2025, contra 270 crimes ocorridos em novembro de 2024. A redução foi de 2,6%, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).
Os meses de julho a outubro de 2025 apresentaram aumento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), na comparação com os meses do ano passado. Outubro teve o maior número de homicídios do ano.
O índice de CVLIs engloba homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte), feminicídios e lesões corporais seguidas de morte.
Confira a comparação dos últimos meses:
Julho 2024: 246 homicídios
Julho 2025: 260 homicídios
Variação: +5,6%
Agosto 2024: 254 homicídios
Agosto 2025: 281 homicídios
Variação: +10,6%
Setembro 2024: 231 homicídios
Setembro 2025: 269 homicídios
Variação: +16,4%
Outubro 2024: 268 homicídios
Outubro 2025: 284 homicídios
Variação: +5,9%
No acumulado do ano corrente (entre janeiro e novembro), o Estado soma 2.786 homicídios. Em igual período de 2024, foram 2.983 crimes. A redução é de 6,6%.
Veja também
Fortaleza tem menor número de mortes
A Capital apresentou, em novembro, o menor número de mortes violentas de um mês de 2025: 50 homicídios. O menor número, até então, era de outubro e julho: 53 mortes.
Na comparação com novembro de 2024, que teve 57 mortes, a redução foi de 12,3%.
8,5%é a redução de homicídios, em Fortaleza, no acumulado do ano (janeiro a novembro). Neste ano, foram 692 crimes; e no ano passado, 756 casos.
O Interior Norte teve redução de 25,9% nos homicídios, em novembro deste ano, com 60 mortes. Em novembro de 2024, foram registradas 81 ocorrências. A redução acumulada do ano é de 8,5%.
Já o Interior Sul apresentou uma queda de 6,3% nas mortes violentas, em novembro. Foram 59 crimes neste ano, contra 63 casos do ano passado. No acumulado do ano, a redução é de 16,7%.
A SSPDS não divulgou dados da Região Metropolitana de Fortaleza (a quarta macrorregião), até o fechamento desta matéria.