Ceará volta a ter redução de homicídios após quatro meses

Fortaleza teve o menor número de mortes violentas em um mês.

A imagem mostra uma cena de homicídio, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver uma fita de isolamento em uma rua e pessoas próximas.
Legenda: Um homicídio foi registrado na Praia de Iracema, em Fortaleza, no dia 17 de novembro deste ano.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

O Estado do Ceará voltou a apresentar redução de homicídios após quatro meses. Foram 263 mortes violentas registradas em novembro de 2025, contra 270 crimes ocorridos em novembro de 2024. A redução foi de 2,6%, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Os meses de julho a outubro de 2025 apresentaram aumento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), na comparação com os meses do ano passado. Outubro teve o maior número de homicídios do ano.

O índice de CVLIs engloba homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte), feminicídios e lesões corporais seguidas de morte.

Confira a comparação dos últimos meses:

Julho 2024: 246 homicídios
Julho 2025: 260 homicídios
Variação: +5,6%

Agosto 2024: 254 homicídios
Agosto 2025: 281 homicídios
Variação: +10,6%

Setembro 2024: 231 homicídios
Setembro 2025: 269 homicídios
Variação: +16,4%

Outubro 2024: 268 homicídios
Outubro 2025: 284 homicídios
Variação: +5,9%

No acumulado do ano corrente (entre janeiro e novembro), o Estado soma 2.786 homicídios. Em igual período de 2024, foram 2.983 crimes. A redução é de 6,6%.

Fortaleza tem menor número de mortes

A Capital apresentou, em novembro, o menor número de mortes violentas de um mês de 2025: 50 homicídios. O menor número, até então, era de outubro e julho: 53 mortes.

Na comparação com novembro de 2024, que teve 57 mortes, a redução foi de 12,3%.

8,5%
é a redução de homicídios, em Fortaleza, no acumulado do ano (janeiro a novembro). Neste ano, foram 692 crimes; e no ano passado, 756 casos.

O Interior Norte teve redução de 25,9% nos homicídios, em novembro deste ano, com 60 mortes. Em novembro de 2024, foram registradas 81 ocorrências. A redução acumulada do ano é de 8,5%.

Já o Interior Sul apresentou uma queda de 6,3% nas mortes violentas, em novembro. Foram 59 crimes neste ano, contra 63 casos do ano passado. No acumulado do ano, a redução é de 16,7%.

A SSPDS não divulgou dados da Região Metropolitana de Fortaleza (a quarta macrorregião), até o fechamento desta matéria.

