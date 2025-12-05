Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PM preso por matar esposa policial a tiros deve permanecer preso

A defesa diz que o militar agiu em legítima defesa.

Escrito por
Emanoela Campelo de melo emanoela.campelo@svm.com.br
(Atualizado às 14:17)
Segurança
fotos de dois policiais militares que eram casados, a mulher foi morta pelo proprio marido, soldado da pmce
Legenda: O casal discutiu dentro do carro.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O policial militar Joaquim Gomes de Melo Filho, suspeito de matar a tiros a esposa policial Larissa Gomes, no Eusébio, deve permanecer preso. A reportagem apurou que o soldado passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (5). A defesa do agente, representada pelo advogado Cícero Roberto, alega que o homem agiu em legítima defesa.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva. A Justiça decidiu que para o caso, neste momento, não cabe medida diversa que não seja a continuidade da prisão.

Larissa foi morta com tiros durante uma discussão do casal, na noite dessa quarta-feira (3). A policial militar tinha 26 anos, chegou a ser socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é tratado pelas autoridades como feminicídio

O processo tramita em segredo de Justiça. 

BALEADO NA COXA

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o soldado chegou a ser baleado na coxa.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

O soldado teria sido baleado na coxa durante a discussão. A defesa de Joaquim diz que ele vinha sendo ameaçado e que o casal estaria se reconciliando, após darem entrada em um pedido de divórcio.

Na versão da defesa, a mulher foi a primeira a atirar e quando "ele foi segurar a arma dela, disparou". O motivo da discussão seria porque o casal não concordava sobre onde iriam morar. 

O veículo e as armas usadas no crime foram apreendidos e devem passar por perícia. 

AGRESSÕES

Larissa Gomes relatava aos amigos e familiares que sofria constantes violências do companheiro desde o início do relacionamento, quatro anos atrás. A mais recente teria sido uma sequência de coronhadas — golpe dado com a coronha de uma arma — que a deixou com ferimentos abertos e afundados na cabeça.

"Deu uma coronhada no meu rosto e na minha cabeça, várias coronhadas. Uma abriu, a outra afundou, por isso que até hoje está inchado. Bati fotos para deixar como prova, mas ele, tão pilantra, não queria deixar [registrar]", disse a própria vítima em um áudio enviado a uma amiga. O conteúdo foi revelado pela TV Verdes Mares nessa quinta-feira (4).

A mãe da vítima, Fabíola Paiva, disse ter conhecimento de ao menos quatro episódios de agressão, incluindo uma vez em que Joaquim teria atirado em uma garrafa de Larissa porque ela estava conversando com outro colega de trabalho.

Fabíola confidenciou ainda que só não levou para frente a denúncia contra o ex-genro porque ele a ameaçou. "Ele bateu foto do meu apartamento e disse que, se eu denunciasse, ele sabia onde eu morava", lembrou.

Além disso, de acordo com a mãe, o policial deu ainda outros sinais de que era violento com Larissa. "Ele sempre foi agressivo. Afastou ela dos amigos, dos filhos dela [são três]. Ela só vinha ver os filhos quando não estava com ele. Foram quatro anos de muito sofrimento", desabafou Fabíola.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
fotos de dois policiais militares que eram casados, a mulher foi morta pelo proprio marido, soldado da pmce
Segurança

PM preso por matar esposa policial a tiros deve permanecer preso

A defesa diz que o militar agiu em legítima defesa.

Emanoela Campelo de melo
Há 47 minutos
Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza, ao lado da vítima, Elisângela
Segurança

Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza

A mãe da vítima, de 72 anos, também foi agredida pelo homem no dia do crime e teve três costelas fraturadas.

Geovana Almeida*
Há 1 hora
toneladas de maconha apreendidas em operacao da policia, cachorro que auxiliou na operacao.
Segurança

Homem é preso no Ceará com carga milionária de drogas e por tentar subornar policiais com R$ 100

No total, cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas. A droga é avaliada em R$ 10 milhões.

Redação
Há 2 horas
Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará

As abordagens policiais ocorreram nas cidades de Cascavel e Pindoretama.

Redação
05 de Dezembro de 2025
viatura da policia militar.
Segurança

PM acusado de liderar milícia na Barra do Ceará tem processo suspenso; entenda

O agente alegou insanidade mental.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Dezembro de 2025
votos de varias viaturas da policia militar do ceará, no pátio do batalhao.
Segurança

De extorsão a tortura: policiais são alvos de operações do MPCE nesta quinta (4)

O órgão deflagrou duas operações nas quais os agentes são investigados.

Redação
04 de Dezembro de 2025
viaturas da policia civil do ceara em ocorrência.
Segurança

'Quadrilha do Rolex': suspeito de roubar relógios de luxo é preso no Eusébio

O relógio foi tomado na Avenida Dom Luís e ainda não foi recuperado.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Larissa à esquerda e Joaquim à direita. São dois jovens policiais militares.
Segurança

PM morta pelo companheiro relatava rotina de violências: 'Deu coronhada no meu rosto'

Larissa Gomes, 26 anos, foi morta a tiro pelo namorado, o também policial militar Joaquim Filho.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Material apreendido pela Polícia Civil de Santa Catarina.
Segurança

Polícia de SC cumpre mandado em Sobral contra suspeito de coagir criança a enviar pornografia

Policiais civis de Santa Catarina cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade cearense.

Redação
04 de Dezembro de 2025
foto da viatura da delegacia regional de senador pompeu.
Segurança

Acusados de integrar PCC e torturar adolescente são absolvidos no Ceará

Denunciados teriam levado a vítima a um matagal no Interior do Estado.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Dezembro de 2025
foto de uma mansao com carros que seriam da ex-esposa de um chefe do comando vermelho. na imagem tambem esta tabyta.
Segurança

'Vida cercada por luxo': quem é a ex-esposa do número 1 do CV no Ceará

Com patrimônio milionário, a mulher foi denunciada por lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
imagem de duas mulheres vestidas de atletas de beach tennis para praticar furtos em um imóvel de luxo na beira-mar de Fortaleza.
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Suspeitas se passaram por moradoras para entrar no condomínio.

*Nathália Paula Braga
03 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo uniforme militar com boina preta em ambiente interno, ao lado de outra imagem mostrando a mesma pessoa com cabelo curto em fundo neutro.
Segurança

PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Matheus Facundo
03 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um prédio verde, onde funciona a Controladoria Geral de Disciplina em Fortaleza. Na frente, há uma movimentação de carros e policiais.
Segurança

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

Outros quatro agentes foram punidos administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viaturas e agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Colombianos suspeitos de agiotagem são presos em Fortaleza

Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois celulares.

Redação
03 de Dezembro de 2025
casal pm e renata, acusada de matar o marido.
Segurança

Acusada de matar marido PM em Fortaleza é condenada por homicídio culposo

Júri popular entendeu que a ré não teve intenção de matar o companheiro.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
03 de Dezembro de 2025
Dhowelder Ramos da Silva
Segurança

Acusado de ser ‘matador’ da facção Massa em Fortaleza é solto

"Ele manda e desmanda na facção", afirmou testemunha a autoridades policiais.

Geovana Almeida*
03 de Dezembro de 2025
Foto pixelada que mostra corpo de homem flutuando em margem de açude no Ceará.
Segurança

Três corpos são encontrados às margens de açude em Varjota, no Ceará

As vítimas ainda não foram identificadas pela Pefoce.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Cearense do Grau.
Segurança

PM diz que perseguiu Cearense do Grau por 10 min e disparou 4 vezes contra ele

Tiro na nuca e perseguição: o que se sabe sobre morte de ‘Cearense do grau’.

Bergson Araujo Costa
02 de Dezembro de 2025
ambulância do samu na frente do colégio christus, onde aluno atacou colega e professores.
Segurança

Aluno fere três pessoas em escola particular de Fortaleza

Adolescente suspeito do caso foi apreendido e autuado.

Mylena Gadelha e Carol Melo
02 de Dezembro de 2025