Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará

Mais de 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas pelas polícias Civil (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), em abordagens nas cidades de Cascavel e Pindoretama, na última quinta-feira (4). Segundo as instituições, essas são "duas das maiores apreensões de drogas já registradas este ano em ofensivas coordenadas pelas Forças de Segurança do Ceará". Mais detalhes da ação policial serão divulgados em coletiva de imprensa, marcada para 11h30 desta sexta (5).