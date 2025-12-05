Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

Dois agentes públicos foram presos nessa quinta-feira (4), no Ceará. A dupla é investigada por um suposto superfaturamento em contratos para uso de máquinas pesadas pela Prefeitura de Quixêlo, no Interior do Ceará.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou a 'Operação Aratrum' para desarticular o esquema. Os agentes, de identidades não reveladas, foram presos de forma temporária e afastados das funções por 180 dias.

"Um empresário que mantinha contratos com a Administração Municipal e estava foragido se apresentou à Polícia Civil, em Fortaleza, e está preso, de acordo com o MP.

Veja também Segurança Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

O órgão divulgou que, conforme as investigações, "os contratos celebrados pela Prefeitura de Quixelô com as empresas alvos da operação entre os anos de 2021 e 2025 somam R$ 3.794.214,91".

O MP não informou se os agentes se tratam ou não de policiais.

MANDADOS CUMPRIDOS

Durante as diligências foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos agentes públicos, empresários e empresas investigadas nas cidades de Canindé, Quixelô e Itapiúna.

Segundo o Ministério Público, "foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados pelo MP do Ceará. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa".