Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

Os contratos somam quase R$ 4 milhões.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
fachada do predio do ministerio publico do ceara, no cambeba.
Legenda: O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou a 'Operação Aratrum' para desarticular o esquema.
Foto: Divulgação/MPCE.

Dois agentes públicos foram presos nessa quinta-feira (4), no Ceará. A dupla é investigada por um suposto superfaturamento em contratos para uso de máquinas pesadas pela Prefeitura de Quixêlo, no Interior do Ceará.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou a 'Operação Aratrum' para desarticular o esquema. Os agentes, de identidades não reveladas, foram presos de forma temporária e afastados das funções por 180 dias.

"Um empresário que mantinha contratos com a Administração Municipal e estava foragido se apresentou à Polícia Civil, em Fortaleza, e está preso, de acordo com o MP.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

O órgão divulgou que, conforme as investigações, "os contratos celebrados pela Prefeitura de Quixelô com as empresas alvos da operação entre os anos de 2021 e 2025 somam R$ 3.794.214,91".

O MP não informou se os agentes se tratam ou não de policiais.

MANDADOS CUMPRIDOS

Durante as diligências foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos agentes públicos, empresários e empresas investigadas nas cidades de Canindé, Quixelô e Itapiúna.

Segundo o Ministério Público, "foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados pelo MP do Ceará. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa".

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
fachada do predio do ministerio publico do ceara, no cambeba.
Segurança

Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

Os contratos somam quase R$ 4 milhões.

Redação
Há 44 minutos
fotos de dois policiais militares que eram casados, a mulher foi morta pelo proprio marido, soldado da pmce
Segurança

PM preso por matar esposa policial a tiros deve permanecer preso

A defesa diz que o militar agiu em legítima defesa.

Emanoela Campelo de melo
Há 1 hora
Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza, ao lado da vítima, Elisângela
Segurança

Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza

A mãe da vítima, de 72 anos, também foi agredida pelo homem no dia do crime e teve três costelas fraturadas.

Geovana Almeida*
Há 2 horas
toneladas de maconha apreendidas em operacao da policia, cachorro que auxiliou na operacao.
Segurança

Homem é preso no Ceará com carga milionária de drogas e por tentar subornar policiais com R$ 100

No total, cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas. A droga é avaliada em R$ 10 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará

As abordagens policiais ocorreram nas cidades de Cascavel e Pindoretama.

Redação
05 de Dezembro de 2025
viatura da policia militar.
Segurança

PM acusado de liderar milícia na Barra do Ceará tem processo suspenso; entenda

O agente alegou insanidade mental.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Dezembro de 2025
votos de varias viaturas da policia militar do ceará, no pátio do batalhao.
Segurança

De extorsão a tortura: policiais são alvos de operações do MPCE nesta quinta (4)

O órgão deflagrou duas operações nas quais os agentes são investigados.

Redação
04 de Dezembro de 2025
viaturas da policia civil do ceara em ocorrência.
Segurança

'Quadrilha do Rolex': suspeito de roubar relógios de luxo é preso no Eusébio

O relógio foi tomado na Avenida Dom Luís e ainda não foi recuperado.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Larissa à esquerda e Joaquim à direita. São dois jovens policiais militares.
Segurança

PM morta pelo companheiro relatava rotina de violências: 'Deu coronhada no meu rosto'

Larissa Gomes, 26 anos, foi morta a tiro pelo namorado, o também policial militar Joaquim Filho.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Material apreendido pela Polícia Civil de Santa Catarina.
Segurança

Polícia de SC cumpre mandado em Sobral contra suspeito de coagir criança a enviar pornografia

Policiais civis de Santa Catarina cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade cearense.

Redação
04 de Dezembro de 2025
foto da viatura da delegacia regional de senador pompeu.
Segurança

Acusados de integrar PCC e torturar adolescente são absolvidos no Ceará

Denunciados teriam levado a vítima a um matagal no Interior do Estado.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Dezembro de 2025
foto de uma mansao com carros que seriam da ex-esposa de um chefe do comando vermelho. na imagem tambem esta tabyta.
Segurança

'Vida cercada por luxo': quem é a ex-esposa do número 1 do CV no Ceará

Com patrimônio milionário, a mulher foi denunciada por lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
imagem de duas mulheres vestidas de atletas de beach tennis para praticar furtos em um imóvel de luxo na beira-mar de Fortaleza.
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Suspeitas se passaram por moradoras para entrar no condomínio.

*Nathália Paula Braga
03 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo uniforme militar com boina preta em ambiente interno, ao lado de outra imagem mostrando a mesma pessoa com cabelo curto em fundo neutro.
Segurança

PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Matheus Facundo
03 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um prédio verde, onde funciona a Controladoria Geral de Disciplina em Fortaleza. Na frente, há uma movimentação de carros e policiais.
Segurança

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

Outros quatro agentes foram punidos administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viaturas e agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Colombianos suspeitos de agiotagem são presos em Fortaleza

Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois celulares.

Redação
03 de Dezembro de 2025
casal pm e renata, acusada de matar o marido.
Segurança

Acusada de matar marido PM em Fortaleza é condenada por homicídio culposo

Júri popular entendeu que a ré não teve intenção de matar o companheiro.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
03 de Dezembro de 2025
Dhowelder Ramos da Silva
Segurança

Acusado de ser ‘matador’ da facção Massa em Fortaleza é solto

"Ele manda e desmanda na facção", afirmou testemunha a autoridades policiais.

Geovana Almeida*
03 de Dezembro de 2025
Foto pixelada que mostra corpo de homem flutuando em margem de açude no Ceará.
Segurança

Três corpos são encontrados às margens de açude em Varjota, no Ceará

As vítimas ainda não foram identificadas pela Pefoce.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Cearense do Grau.
Segurança

PM diz que perseguiu Cearense do Grau por 10 min e disparou 4 vezes contra ele

Tiro na nuca e perseguição: o que se sabe sobre morte de ‘Cearense do grau’.

Bergson Araujo Costa
02 de Dezembro de 2025