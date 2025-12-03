Diário do Nordeste
Colombianos suspeitos de agiotagem são presos em Fortaleza

Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois celulares.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra viaturas e agentes da Polícia Civil do Ceará.
As diligências iniciaram após denúncias de que os suspeitos estariam realizando cobranças indevidas de empréstimos e com taxas abusivas.
Foto: Divulgação/PCCE.

Dois colombianos foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Fortaleza, na última segunda-feira (1º), suspeitos de praticar o crime de agiotagem

Os homens, ambos com 34 anos, foram localizados e detidos no bairro Ellery. Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois celulares utilizados nos crimes.

Segundo a PCCE, as diligências começaram após denúncias de que os suspeitos estariam oferecendo empréstimos e, posteriormente, realizando cobranças indevidas e com taxas abusivas.

Crime contra a fé pública

Após a prisão, ambos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fé pública. Eles permanecem à disposição da Justiça.

