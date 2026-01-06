Policial militar morre após carro colidir com carreta na BR-222, em Caucaia

Um policial militar (PM) de 67 anos morreu após o carro no qual ele estava colidir com uma carreta em um trecho da BR-222, em Caucaia, nesta terça-feira (6). Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo permanecia no local por volta das 15h15, aguardando a realização da perícia e o recolhimento da vítima.

A vítima foi identificada como Ildemar Vieira de Freitas. Ele era 2º Tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e atualmente estava no serviço ativo do Batalhão de Segurança Patrimonial (BSP), segundo a corporação divulgou em nota de pesar.

O caso aconteceu no distrito de Catuana. Imagens do acidente mostram que o carro, de modelo Voyage prata, colidiu frontalmente com o veículo maior, até parar na lateral. Ainda conforme a PRF, a ocorrência segue em andamento.

PM tinha 41 anos de carreira

O 2º tenente Ildemar estava na PMCE desde 20 de março de 1984. Segundo nota de pesa, ele "desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense". A corporação disse estar solidária com a "dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".

“Neste momento de profundo pesar, elevo minhas preces a Deus para que conceda conforto, força e resignação à família e aos irmãos de farda. Que, em Sua infinita misericórdia, o Senhor acolha sua alma e lhe conceda o descanso eterno”, informou o comandante do BSP, Tenente-Coronel Humberto Filho.