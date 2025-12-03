Acusado de ser ‘matador’ da facção Massa em Fortaleza é solto

Um homem identificado como Dhowelder Ramos da Silva, o 'Neném', foi solto na última segunda-feira (24). O homem de 21 anos estava preso desde o dia 5 de setembro, pelo crime de integrar organização criminosa.

Segundo depoimentos de testemunhas e as investigações policiais, ele e o irmão Dhowalisson Ramos da Silva, o 'Tubarão', atuavam como 'matadores' da facção Massa - Tudo Neutro (TDN) no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. 'Tubarão' segue preso e 'Neném' cumpre medidas cautelares em casa.

Os irmãos, supostamente, integram um subgrupo da Massa chamado de 'Tropa do RL', em alusão a 'Resumindo' e 'Lacoste', dupla apontada como os líderes da organização criminosa naquela região da cidade.

Segundo documentos obtidos pela reportagem, o Ministério Público do Ceará (MPCE) afirma que Dhowelder tem "papel dentro da mencionada organização incluindo o de praticar crimes contra a vida, objetivando assegurar a autoridade e o domínio da facção em diversas áreas de Fortaleza".

'Tubarão', irmão de Dhowelder, é acusado pela morte de Edson Almeida da Silva, conhecido como 'Pelé'. O homicídio ocorreu horas antes dos irmãos serem presos, no dia 5. Apesar das testemunhas não terem apontado Dhowelder como um dos assassinos, uma delas afirmou que "ele manda e desmanda na facção criminosa, sendo o principal responsável por oprimir os moradores".

Veja também Segurança Aluno fere três pessoas em escola particular de Fortaleza Segurança Oficial da PM é suspeito de assédio sexual e moral contra policial no CE Segurança PM acusado de ameaçar testemunha de homicídio é preso no Ceará

'Neném' agora é monitorado por tornozeleira eletrônica. Uma testemunha, não identificada por se sentir ameaçada, afirmou que Dhowelder é um dos responsáveis por "eliminar os desafetos do grupo" e que ele é o assassino de um homem reconhecido como Ivanildo Moreira de Morais, vulgo 'Nem', ex-liderança da Comunidade do Jagatá, na Boa Vista.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Dhowelder tem antecedentes criminais por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, tendo o último acontecido em abril desse ano. Quando ainda adolescente, ele também cometeu atos infracionais referentes a roubo de veículo e crimes de trânsito.

MOMENTO DA PRISÃO

Dhowelder e o irmão foram presos em uma barbearia no Conjunto Palmeiras, na tarde do dia 5 de setembro, pelo Grupo de Investigação de Seguimento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (GISE/DHPP). Os dois tentaram fugir, mas foram capturados e receberam voz de prisão.

'Tubarão' foi preso pelo crime de homicídio e 'Neném' por integrar organização criminosa.

O MPCE pediu o desmembramento do processo de Dhowelder, para que ele fosse julgado apenas por integrar organização criminosa. Após issso, a defesa dele pediu a soltura argumentando que houve um excesso de prazo para oferecimento de denúncia oficial contra ele e que não houve prisão em flagrante, visto que o homem não participou do assassinato de Edson Almeida e que não cometia nenhum crime no momento da captura.

"Nobres Julgadores, “os flagrantes” estão cada dia mais duvidosos, e as prisões de inocentes estão se tornando uma prática comum no estado do Ceará', afirmou a defesa no processo.

Ao analisar o caso, o Poder Judiciário decidiu pela liberdade de Dhowelder. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) entendeu que apesar de haver indícios de que o mesmo é integrante da Massa, ainda não há elementos suficientes para o oferecimento da denúncia.

HOMICÍDIO MOTIVADO POR DISPUTA TERRITORIAL DE FACÇÕES

Edson Almeida da Silva foi assassinado por volta das 10h20, do dia 5 de setembro. Uma testemunha afirmou que dois indivíduos em uma motocicleta branca, abordaram a vítima que estava na calçada da casa de um familiar, no Conjunto Palmeiras. Na ocasião, o condutor da moto identificado como 'Tubarão' aponta a vítima que é morta a tiros pelo homem na garupa, identificado como Michael Douglas Balbino, vulgo 'Douguinha' ou 'Chinês'.

Legenda: 'Tubarão' e 'Chinês supostamente mataram 'Pelé' na calçada da casa de um tio da vítima. Foto: Reprodução.

As investigações apontam que o homicídio foi motivado por disputa entre organizações criminosas, tendo em vista que a área onde ocorreu o fato, atualmente sob influência da facção Massa, já fora anteriormente dominada pela facção GDE - Guardiões do Estado -, havendo constantes ataques armados em razão da disputa territorial.

A vítima tem antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e segundo testemunhas tinha sido expulso do bairro por 'Lacoste', liderança da facção Massa. Mesmo 'jurado de morte', Edson 'Pelé' havia retornado ao Conjunto Palmeiras há cerca de três meses, fato que supostamente motivou o assassinato.

Câmeras de segurança capturaram a ação e testemunhas identificaram os autores pelas tatuagens e por um anel dourado característico usado por 'Tubarão'. A tornozeleira do condutor da moto ficou sem sinal por duas horas, exatamente no horário do crime.

Em outra situação, a tornozeleira do irmão de Dhowelder também teve a localização adulterada pelo uso de papel laminado detectado. O caso aconteceu em março de 2025, no horário do assassinato de Jeckson Portela, conhecido como 'Jeck', crime pelo qual 'Tubarão' também responde criminalmente.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.