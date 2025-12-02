Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aluno fere três pessoas em escola particular de Fortaleza

Equipes da Polícia Militar e do Samu estiveram no local nesta terça-feira (2).

Escrito por
e
(Atualizado às 11:50)
Segurança
ambulância do samu na frente do colégio christus, onde aluno atacou colega e professores.
Legenda: Ambulância foi à escola para socorro às vítimas.
Foto: Reprodução.

Um aluno de 15 anos feriu três pessoas em uma unidade de uma escola particular localizada no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (2). O adolescente foi apreendido pelas autoridades. 

Segundo informações preliminares sobre o caso, um professor, uma coordenadora e outro estudante do colégio Christus Sul ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o jovem foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor dele.

Fachada da escola Christus, em Fortaleza, horas depois de aluno e professores ficarem feridos.
Legenda: Informações sobre o estado de saúde das vítimas ainda não foram divulgadas.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

O que aconteceu?

O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.

Imagens do local mostram que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local para prestar socorro às vítimas.

Veja também

teaser image
Ceará

Ataques a escolas: o que pode ser feito para proteger e como é possível prevenir novas ocorrências

teaser image
Ceará

Ceará cria grupo para mapear riscos e definir protocolos contra violência nas escolas

O pai do estudante ferido afirmou, em entrevista à TV Verdes Mares após o ocorrido, que o filho foi socorrido e passou por cirurgia ainda durante esta manhã. Ele contou que foi chamado à escola pouco depois de ter deixado o jovem no local.

Até o fim desta manhã, não se sabe qual o estado de saúde das vítimas. A escola foi procurada e ainda não se pronunciou sobre o caso. 

MPCE lamenta o caso

Em nota, o Ministério Público do Ceará, por meio do Centro de Apoio da Educação e do Programa Previne lamentou o ocorrido, citando-o como "mais um caso de violência" nas dependências de uma escola cearense.

O órgão ainda se solidarizou com os estudantes, pais de alunos e profissionais do colégio, pontuando que o programa Previne, desenvolvido pelo MPCE, "vem estimulando instituições de ensino públicas e particulares de todo o estado a promover a cultura de paz no ambiente escolar".

Onde e como denunciar ameaças e ataques às escolas

Ataques a escolas são casos atípicos no Ceará. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medidas efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências. 

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, ou ainda via "e-denúncia".

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7588, da DCA. O sigilo e o anonimato são garantidos.

No âmbito federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal digital para coleta de denúncias sobre possíveis ameaças a escolas. O canal pode ser acessado aqui. As denúncias são anônimas.

Assuntos Relacionados
ambulância do samu na frente do colégio christus, onde aluno atacou colega e professores.
Segurança

Aluno fere três pessoas em escola particular de Fortaleza

Equipes da Polícia Militar e do Samu estiveram no local nesta terça-feira (2).

Mylena Gadelha e Carol Melo
Há 1 hora
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, estacionada, atrás de outra viatura policial.
Segurança

Oficial da PM é suspeito de assédio sexual e moral contra policial no CE

A Corporação não encontrou provas de crimes cometidos pelo tenente-coronel. O caso está com o Ministério Público do Ceará.

Redação
02 de Dezembro de 2025
fachada da dhpp com viatura da pefoce em frente.
Segurança

PM acusado de ameaçar testemunha de homicídio é preso no Ceará

O sargento é um dos denunciados pelo assassinato.

Redação
02 de Dezembro de 2025
foto do casal pm e renata iris, mulher acusada de assassinar a tiros esposo policial.
Segurança

Acusada de matar esposo PM dentro de casa vai a júri nesta terça (2)

A assistência de acusação considera que o crime foi uma 'execução fria'. Defesa afirma que mulher agiu para se defender.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Dezembro de 2025
A imagem mostra várias armas de fogo e centenas de munições, apreendidos com suspeitos mortos em intervenções policiais no Ceará.
Segurança

Por que o Ceará teve o maior número de armas de fogo apreendidas em um mês na série histórica?

Outubro teve o recorde de apreensões de armas de fogo no Estado, com mais de 700 registros.

Messias Borges
01 de Dezembro de 2025
A foto mostra diversas armas de fogo e celulares apreendidos com suspeitos mortos em uma ação policial em Caucaia.
Segurança

Policiais já receberam R$ 2,8 milhões em gratificações por apreensões de armas no CE em 2025

Revólver, pistola e espingarda são os tipos de armas de fogo mais apreendidas no Estado.

Messias Borges
01 de Dezembro de 2025
Câmera de segurança noturna em preto e branco mostrando um caminhão com as rodas esquerdas suspensas em uma rua urbana com banco e arbustos em primeiro plano.
Segurança

Primos morrem após caminhão bater em moto no interior do Ceará

Os primos eram jogadores de futsal de Pires Ferreira.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Segurança

Motorista embriagado é preso após dirigir na contramão na Beira-Mar de Fortaleza; veja vídeo

Flagrado por videomonitoramento, condutor de 36 anos foi detido pelo BPTur

Redação
30 de Novembro de 2025
presos na aula de letramento, foto presidio.
Segurança

Racismo estrutural: 87% dos presos no Ceará são pretos ou pardos

O diretor de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública da Supesp diz que o problema da associação do povo negro à criminalidade ainda existe.

Sofia Leite*
30 de Novembro de 2025
foto da fachada do dhpp com viatura da pericia forense.
Segurança

Membro de facção é condenado a 23 anos de prisão por assassinar vítima em festa

Outros réus pelo crime ainda devem ser julgados.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Novembro de 2025
Foto de loja em que vendedora foi morta, em Maranguape.
Segurança

Vendedora é vítima de feminicídio enquanto trabalhava em Maranguape

Suspeito do crime é ex-companheiro da jovem.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Antônia Ione Rodrigues da Silva, ex-cozinheira da PMCE morta a tiros em Saboeiro, e de um carro da corporação.
Segurança

Suspeitos de matar ex-cozinheira da PMCE são presos na Bahia

Cozinheira foi morta por ser "amiga da polícia" em Saboeiro, no interior do Ceará.

Redação
29 de Novembro de 2025
Carro do modelo Fiorino em via onde acidente ocorreu; pessoas surgem olhando o local
Segurança

Motorista de aplicativo e passageiro morrem em acidente em Maracanaú

As vítimas estavam em uma moto.

Redação
29 de Novembro de 2025
viatura da policia atendendo ocorrencia em juazeiro do norte.
Segurança

Comerciante e motociclista de APP são mortos a tiros em Juazeiro do Norte

Motorista passava pelo local no momento do crime e foi atingido.

Redação
29 de Novembro de 2025
Dois investigados por expulsão de moradores em Caucaia são presos
Segurança

Dois homens são presos suspeitos de extorsão e expulsão de moradores no Ceará

Segundo a Polícia, um dos suspeitos tentou subornar os policiais para não ser preso.

Geovana Almeida*
29 de Novembro de 2025
foto da menina de 12 anos que desapareceu durante quase uma semana.
Segurança

Menina desaparecida é encontrada com vida pela família em sítio na RMF

Os pais devem comparecer à sede do DHPP para prestar esclarecimentos.

Redação
29 de Novembro de 2025
A imagem mostra um carro de luxo, de cor azul, em uma casa localizada num condomínio no Eusébio.
Segurança

Quem é 'Vaqueiro', acusado de chefiar o PCC e realizar lavagem de dinheiro no CE

A Justiça rejeitou a primeira denúncia contra seis pessoas, mas o Ministério Público recorreu.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra o momento do acidente.
Segurança

Empresário é preso por morte do motociclista Kauã Guedes em Fortaleza

Acidente ocorreu em junho.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mulher sendo levada por PM ao 34º Distrito Policial no Centro de Fortaleza.
Segurança

Irmã do Cearense do Grau é detida por desacato no IJF

Mulher foi levada ao 34° Distrito Policial.

Redação
28 de Novembro de 2025
A imagem mostra três armas de fogo, munições e uma pequena quantidade de droga apreendidas com suspeitos, em cima de uma viatura da Polícia Militar do Ceará.
Segurança

Três suspeitos são mortos em ação policial em Cascavel

Dois homens e uma mulher mortos eram suspeitos de ameaçar moradores da região, segundo a Polícia Militar.

Redação
28 de Novembro de 2025