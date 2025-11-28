Ceará cria grupo para mapear riscos e definir protocolos contra violência nas escolas

O Governo do Ceará instituiu, nesta semana, um grupo de trabalho interinstitucional incluindo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) para, dentre outros pontos, mapear riscos e definir protocolos e ações de mitigação e resposta a episódios de violência nas escolas no Ceará. A portaria (4952/2025), que formaliza o grupo, foi publicada na quinta-feira (27) no Diário Oficial do Estado (DOE).

No Ceará, nos últimos anos, episódios de violência extrema ganharam evidência e foram registrados em escolas das redes estadual e municipal. Entre os casos estão a ocorrência em Sobral, em 2022, quando um estudante do ensino médio entrou armado e atirou contra três colegas, resultando na morte de um deles, e o episódio de 2023, em que alunas da rede municipal da cidade de Farias Brito foram feridas com golpes de faca dentro da escola.

Veja também Ceará Como cuidar de comunidades escolares afetadas por ações de violência extrema como o caso em Sobral? Ceará Ataques a escolas: o que pode ser feito para proteger e como é possível prevenir novas ocorrências

Além disso, a violência externa também tem impactado as unidades de ensino. Em setembro deste ano, em Sobral, na rede estadual, dois estudantes foram mortos e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros que ocorreu de fora para dentro da escola, em uma ação relacionada à atuação de facções criminosas. Já em Fortaleza, conflitos entre grupos criminosos comprometeram o funcionamento de creches e escolas municipais, especialmente no bairro Vicente Pinzón, provocando, inclusive, a paralisação das aulas.

Na portaria de formalização do grupo de trabalho, publicada no DOE, e assinada pelo secretário da Segurança Pública, Antonio Roberto Cesário de Sá, e pela secretária da Educação, Eliana Nunes Estrela, estão definidas as seguintes atribuições:

Elaborar matriz de risco das escolas, considerando ameaças, vulnerabilidades e fatores de proteção ;

; Definir fluxos e rotinas integradas de comunicação , acionamento e resposta entre segurança e educação;

, acionamento e resposta entre segurança e educação; Propor plano de capacitação para servidores , com foco em prevenção, identificação de riscos e protocolos de atuação;

, com foco em prevenção, identificação de riscos e protocolos de atuação; Identificar e avaliar tecnologias e ferramentas para monitoramento e reforço da segurança escolar;

e reforço da segurança escolar; Apresentar relatório final aos titulares da Seduc e SSPDS com recomendações e entregas dos produtos desenvolvidos.

Segundo a portaria, o grupo foi criado para fortalecer a integração entre as pastas na prevenção e resposta à violência escolar, padronizar procedimentos, qualificar servidores e incorporar soluções tecnológicas para o monitoramento de riscos.

Composição do grupo

A equipe, segundo a publicação, é formada por representantes titulares e suplentes de diversos setores das duas pastas, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, áreas de inteligência, tecnologia da informação, planejamento operacional e gestão da rede escolar.

Para elaborar os trabalhos, que devem durar 4 meses, o grupo poderá ainda convidar especialistas, pesquisadores e representantes de outras instituições públicas ou privadas, além de solicitar documentos e dados necessários para a elaboração dos produtos previstos.

Em até 15 dias, deverá ser apresentado um plano de trabalho com cronograma detalhado e metodologia. A coordenação será compartilhada entre representantes da SSPDS e da Seduc.