Homem que extorquia comerciantes é preso em Sobral

Um homem que estaria cobrando taxa de R$ 700 de comerciantes do Mercado Público de Sobral, na Região Norte do Estado, foi preso na última quarta-feira (5). Durante a abordagem, guardas municipais encontraram uma faca e um celular com o suspeito.

Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã do Município, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recebeu denúncias de que um homem estaria ameaçando e extorquindo comerciantes do mercado. Após consulta ao sistema, foi constatado que o homem já tinha passagens pela Polícia, uma delas por homicídio.

Segundo divulgado pela secretaria, o homem seria integrante de uma facção criminosa. Ele foi levado à Delegacia Regional da Polícia Civil.

Mesmo com medo da represália, as vítimas das extorsões e ameaças formalizaram a denúncia.

Guarda Municipal fiscaliza mercado de Sobral

Legenda: Homem seria integrante de facção criminosa, segundo a guarda de Sobral. Foto: Divulgação/GCMS.

A Guarda Municipal de Sobral (GCMS) assumiu a coordenação e fiscalização das dependências do mercado no último dia 17 de outubro. O patrulhamento começou após comerciantes denunciarem que foram ameaçados e extorquidos por possíveis membros de facção criminosa.

De outubro até esta sexta-feira (7), a GCMS, com apoio do Serviço de Inteligência, realizou cinco prisões, recuperou dois boxes, apreendeu duas armas brancas e apreendeu drogas.