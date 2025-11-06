Diário do Nordeste
Corpo de homem é encontrado esquartejado em Fortaleza

O cadáver do homem de 47 anos estava dentro de uma sacola de lixo.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra a frente do prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza. Há uma viatura da Polícia Civil na frente, de cor preta, outros carros ao fundo e pessoas transitando.
Legenda: O crime é investigado pela 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Fortaleza.
Foto: Brenda Albuquerque.

O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado esquartejado, dentro de uma sacola de lixo, no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. O crime é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O cadáver foi encontrado em meio ao lixo, na Rua Beira Rio, na última terça-feira (4). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que "a vítima, um homem, de 47 anos, foi encontrado morto com sinais de perfurações por objetos perfurocortantes". A identidade da vítima não foi divulgada.

Um procedimento policial foi instaurado na 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP), unidade PCCE que está a cargo dos trabalhos policiais para elucidar o caso."
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará
Em nota

A SSPDS destacou que a população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, pelo número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181.

A população também pode procurar o serviço “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/; ou o o telefone (85) 3101-7467, da 6ª DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.

