Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

Um homem foi preso, na última quarta-feira (5), por matar uma estudante de 20 anos e balear o namorado dela, de 29, em Itapipoca, na Região Norte do Ceará, no último dia 17 de outubro. A investigação policial aponta que o casal foi confundido com integrantes de uma facção criminosa.

A prisão de Francisco Alisson Sousa dos Santos, conhecido como 'Gola', 24, foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na Rua São Francisco, bairro Nova Aldeota, em Itapipoca, por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual.

Nara Kércia de Sousa estava na garupa de uma motocicleta, pilotada pelo namorado, quando foram perseguidos e baleados, no bairro Maranhão. A jovem morreu no local, enquanto o companheiro foi alvejado por três tiros e socorrido com vida.

Antes do cumprimento do mandado de prisão, Francisco Alisson já tinha prestado depoimento à Polícia Civil e confessado o crime, no dia 23 de outubro deste ano.

'Gola' relatou que, ao avistar o casal circular em uma motocicleta, com capacetes, próximo à sua residência, pensava que se tratava de um casal de desafetos, que teria o ameaçado de morte, uma semana antes.

"(O suspeito) Perseguiu a moto e, em uma via escura após a rotatória do Parque de Exposições, efetuou vários tiros com um revólver calibre .38. Apenas ao se aproximar das vítimas caídas e ouvir o homem gritar que era inocente e não tinha envolvimento com o crime, percebeu ter confundido as vítimas", afirmou o Ministério Público do Ceará (MPCE), no pedido de prisão.

O namorado de Nara Kércia afirmou à Polícia que o casal circulava pelo bairro Maranhão à procura de um restaurante em que a tia da vítima trabalhava, mas tinha achado a rua que o GPS indicou "esquisita", naquela noite de 17 de outubro deste ano. Ele negou que o casal integrasse um grupo criminoso e que sofresse ameaças.

Envolvimento com facção criminosa

Ao ser ouvido pela Polícia Civil antes de ser preso, Francisco Alisson Sousa dos Santos negou que pertencesse a uma facção criminosa. Na residência dele, foi apreendida um tablete de maconha, o qual ele alegou que era para consumo próprio.

Entretanto, 'Gola' é apontado em outro inquérito policial, por um homicídio ocorrido em 2024, como membro da facção cearense Massa Carcerária.

Nara Kércia e o namorado podem ter sido confundidos com membros da facção Comando Vermelho (CV), rival da Massa.

"A motivação do homicídio, segundo as investigações, teria sido a confusão das vítimas com integrantes de facção rival, uma vez que o local onde foram avistadas inicialmente é área de intenso conflito pelo tráfico de drogas", apontou a Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, em um relatório.