Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

O namorado da vítima também foi baleado, após o casal ser perseguido por um homem em uma motocicleta.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra Nara Kércia de Sousa, uma jovem morta aos 20 anos no Ceará. Ela era uma mulher branca, com cabelo escuro, e aparecia sorrindo na fotografia.
Legenda: Nara Kércia de Sousa tinha 20 anos e era estudante de um curso profissionalizante.
Foto: Reprodução.

Um homem foi preso, na última quarta-feira (5), por matar uma estudante de 20 anos e balear o namorado dela, de 29, em Itapipoca, na Região Norte do Ceará, no último dia 17 de outubro. A investigação policial aponta que o casal foi confundido com integrantes de uma facção criminosa.

A prisão de Francisco Alisson Sousa dos Santos, conhecido como 'Gola', 24, foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na Rua São Francisco, bairro Nova Aldeota, em Itapipoca, por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual.

Nara Kércia de Sousa estava na garupa de uma motocicleta, pilotada pelo namorado, quando foram perseguidos e baleados, no bairro Maranhão. A jovem morreu no local, enquanto o companheiro foi alvejado por três tiros e socorrido com vida.

Antes do cumprimento do mandado de prisão, Francisco Alisson já tinha prestado depoimento à Polícia Civil e confessado o crime, no dia 23 de outubro deste ano.

'Gola' relatou que, ao avistar o casal circular em uma motocicleta, com capacetes, próximo à sua residência, pensava que se tratava de um casal de desafetos, que teria o ameaçado de morte, uma semana antes.

"(O suspeito) Perseguiu a moto e, em uma via escura após a rotatória do Parque de Exposições, efetuou vários tiros com um revólver calibre .38. Apenas ao se aproximar das vítimas caídas e ouvir o homem gritar que era inocente e não tinha envolvimento com o crime, percebeu ter confundido as vítimas", afirmou o Ministério Público do Ceará (MPCE), no pedido de prisão.

O namorado de Nara Kércia afirmou à Polícia que o casal circulava pelo bairro Maranhão à procura de um restaurante em que a tia da vítima trabalhava, mas tinha achado a rua que o GPS indicou "esquisita", naquela noite de 17 de outubro deste ano. Ele negou que o casal integrasse um grupo criminoso e que sofresse ameaças.

Veja também

teaser image
Segurança

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

teaser image
Segurança

Vídeo: Guarda municipal é investigado por morte de motorista em Iguatu

Envolvimento com facção criminosa

Ao ser ouvido pela Polícia Civil antes de ser preso, Francisco Alisson Sousa dos Santos negou que pertencesse a uma facção criminosa. Na residência dele, foi apreendida um tablete de maconha, o qual ele alegou que era para consumo próprio.

Entretanto, 'Gola' é apontado em outro inquérito policial, por um homicídio ocorrido em 2024, como membro da facção cearense Massa Carcerária.

Nara Kércia e o namorado podem ter sido confundidos com membros da facção Comando Vermelho (CV), rival da Massa.

"A motivação do homicídio, segundo as investigações, teria sido a confusão das vítimas com integrantes de facção rival, uma vez que o local onde foram avistadas inicialmente é área de intenso conflito pelo tráfico de drogas", apontou a Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, em um relatório.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra Nara Kércia de Sousa, uma jovem morta aos 20 anos no Ceará. Ela era uma mulher branca, com cabelo escuro, e aparecia sorrindo na fotografia.
Segurança

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

O namorado da vítima também foi baleado, após o casal ser perseguido por um homem em uma motocicleta.

Redação
Há 11 minutos
Imagem de silhueta de um corpo desenhada no chão.
Segurança

Polícia cearense matou 189 pessoas em 2024; 79,3% eram negras, aponta relatório

Pesquisa nacional aponta que o número de óbitos em intervenções policiais é o maior desde 2019.

Bergson Araujo Costa
06 de Novembro de 2025
imagem da camera de seguranca do bar onde aconteceu a discussao entre o guarda e o motorista.
Segurança

Vídeo: Guarda municipal é investigado por morte de motorista em Iguatu

O homicídio aconteceu após os amigos discutirem.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
policiais militares atendendo ocorrência em fortaleza.
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

O Estado teve aumento de 28,6% nesses casos em 2024.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
As imagens mostram stories de um criminoso cearense escondido no Rio de Janeiro, com armas de fogo e pichação da facção Comando Vermelho.
Segurança

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

O cearense também teria ordenado a invasão de criminosos a uma cidade, no Interior do Estado.

Redação
06 de Novembro de 2025
Idoso é ouvido por fiscais do trabalho em barraco de lona em Juazeiro do Norte.
Segurança

Idoso que trocava abrigo de lona por trabalho em pedreira é resgatado no CE

O homem extraía pedras manualmente há três anos e as transformava em paralelepípedos.

Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Imagem com dois policias removendo a barricada de rua na comunidade Colônia, em Fortaleza.
Segurança

PM destrói barricada de concreto construída por criminosos em Fortaleza

Ação ocorreu na Rua Francisco Calaça, na comunidade da Colônia.

Redação
05 de Novembro de 2025
Frasco de metanol.
Segurança

Duas mortes após consumo de álcool no CE são investigadas como envenenamento por metanol

Mortes foram registradas no bairro Pici, em Fortaleza.

Bergson Araujo Costa
05 de Novembro de 2025
Coletiva de imprensa com o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá, e outros gestores da pasta.
Segurança

36 membros de facções são presos por expulsar moradores no Ceará

O balanço foi anunciado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Emanoela Campelo de Melo e Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Arma e munições encontradas em bagagem de dupla que saía do RJ ao Ceará e foi presa pela PRF.
Segurança

Dupla é presa com arma e munições do CV rumo ao Ceará

Homens foram detidos pela PRF tentando deixar o Rio de Janeiro em ônibus fretado.

Redação
05 de Novembro de 2025
Momento em que homem foi morto a tiros em via pública de Maranguape.
Segurança

Homem é morto no meio da rua, em Maranguape; dupla suspeita é detida

Vítima, um homem de 27 anos, tinha antecedentes por tráfico e roubo.

Redação
05 de Novembro de 2025
A foto mostra pichações da facção criminosa Comando Vermelho em um muro branco, em Fortaleza.
Segurança

Ceará registra uma ocorrência de expulsão de moradores por facção a cada 3 dias

Fortaleza teve 143 registros, em 1 ano e 9 meses, segundo o relatório da Polícia Civil.

Redação
05 de Novembro de 2025
lutador e motorista de aplicativo edilson florencio preso acusado de estupro.
Segurança

Lutador de MMA condenado por estupro tem pena aumentada e deve voltar à prisão

O caso teve repercussão nacional com falas da vítima.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
viatura da policia militar do ceara. policiais militares prenderam tres suspeitos.
Segurança

Facção TCP ameaça vendedores e busca monopólio de jogos em Maracanaú

Três suspeitos foram presos e um já foi solto em audiência de custódia.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
A foto mostra policiais armados, em cima e dentro de uma viatura policial, em uma megaoperação no Rio de Janeiro. O carro trafega pelas ruas de uma comunidade.
Segurança

Uma semana depois: o que se sabe sobre cearenses alvos de megaoperação no RJ

Segundo a Polícia, cearenses estavam no Rio de Janeiro sob proteção da facção carioca Comando Vermelho.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Bebida alcoólica destilada sendo colocada em copo de vidro em cima de mesa de madeira.
Segurança

Polícia investiga morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza

Causa das mortes só deve ser elucidada após exames periciais.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Imagem mostra João Paulo Félix Nogueira, conhecido como Paulim das Caixas, preso em 3 de novembro e 2025, suspeito de comandar a facção TCP e mandar expulsar moradores em Fortaleza.
Segurança

Chefe do TCP suspeito de expulsar moradores em Fortaleza é preso no Interior

Homem teria envolvimento em ações contra pessoas no bairro José Walter.

Carol Melo e Sofia Leite*
04 de Novembro de 2025
imagem mostra policial civil, de costas, entre viaturas, em rua de salvador durante operação contra o CV na bahia e no ceará.
Segurança

Operação prende no Ceará líder baiano do Comando Vermelho

Criminoso e a mulher estavam escondidos no Eusébio, na Grande Fortaleza.

Redação
04 de Novembro de 2025
A foto mostra Robenilson Levy Barreto Monteiro, ao ser preso pela Polícia Civil por um feminicídio.
Segurança

Processo por feminicídio é suspenso para analisar insanidade mental de réu no CE

A Justiça já tinha decidido levar o réu a júri popular pelo crime.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza
Segurança

Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza

Um dos furtos foi registrado por câmeras de segurança próximo a um supermercado na Cidade dos Funcionários.

Redação
03 de Novembro de 2025