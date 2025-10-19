Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros e o namorado ficou ferido, em uma ação criminosa registrada em Itapipoca, na Região Norte do Ceará, na noite da última sexta-feira (17). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.

A reportagem apurou que o casal trafegava de motocicleta pelo bairro Maranhão, quando foi surpreendido pelos criminosos. Nara Kércia de Sousa foi alvejada na Rua Francisco Edson Gomes Távora e morreu no local.

O companheiro de Nara Kércia, que dirigia a motocicleta, também foi baleado. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

Nara Kércia era estudante de um curso profissionalizante e não tinha passagem pela Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e informou que a Delegacia Regional de Itapipoca investiga os crimes.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência", acrescentou a Pasta.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, a partir do número 181, o Disque-Denúncia da Pasta.

Os outros canais de denúncia são: (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp; o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/ ; e o telefone (88) 3673-7042, da Delegacia de Itapipoca. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.