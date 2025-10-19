Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Nara Kércia de Sousa era estudante e e não tinha passagem pela Polícia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:58)
Segurança
A foto mostra a estudante Nara Kércia de Sousa, morta aos 20 anos, em Itapipoca, no Interior do Ceará.
Legenda: Nara Kércia de Sousa tinha 20 anos e era estudante de um curso profissionalizante.
Foto: Reprodução.

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros e o namorado ficou ferido, em uma ação criminosa registrada em Itapipoca, na Região Norte do Ceará, na noite da última sexta-feira (17). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.

A reportagem apurou que o casal trafegava de motocicleta pelo bairro Maranhão, quando foi surpreendido pelos criminosos. Nara Kércia de Sousa foi alvejada na Rua Francisco Edson Gomes Távora e morreu no local. 

O companheiro de Nara Kércia, que dirigia a motocicleta, também foi baleado. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

Nara Kércia era estudante de um curso profissionalizante e não tinha passagem pela Polícia.

Veja também

teaser image
Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

teaser image
Segurança

Tentativa de chacina deixa três mortos no Bom Jardim, em Fortaleza

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e informou que a Delegacia Regional de Itapipoca investiga os crimes.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência", acrescentou a Pasta.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, a partir do número 181, o Disque-Denúncia da Pasta.

Os outros canais de denúncia são: (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp; o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/ ; e o telefone (88) 3673-7042, da Delegacia de Itapipoca. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.

Assuntos Relacionados
A foto mostra a estudante Nara Kércia de Sousa, morta aos 20 anos, em Itapipoca, no Interior do Ceará.
Segurança

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Nara Kércia de Sousa era estudante e e não tinha passagem pela Polícia.

Redação
Há 50 minutos
As fotos mostram a imagem de Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta a tiros e facadas em Saboeiro, e a Delegacia Regional de Iguatu, que começou a investigação do caso.
Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Dois suspeitos foram presos em flagrante

Messias Borges
Há 1 hora
Fachada da sucata onde foram achados veículos adulterados no bairro Damas.
Segurança

Homem é preso suspeito de adulterar carros em Fortaleza

A Polícia localizou o estabelecimento comercial no bairro Damas e apreendeu dois veículos adulterados

Redação
19 de Outubro de 2025
A foto mostra materiais apreendidos na investigação da morte de uma mulher em Saboeiro, no Ceará. Foram apreendidos um facão, um celular e uma calça jeans.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

Suspeitos ordenaram que a vítima envenenasse a comida de PMs, mas ela teria rejeitado cometer o crime

Messias Borges
19 de Outubro de 2025
Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones
Segurança

Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones

O homem preso pela PM estava com arma, munições e balaclava

Redação
19 de Outubro de 2025
draco faccao policia civil advogado crime comando vermelho
Segurança

Advogada acusada de envolvimento com CV no Ceará é liberada da prisão domiciliar

Monitoramento eletrônico da denunciada também foi revogado

Emanoela Campelo de Melo
19 de Outubro de 2025
policia militar homicidio juri popular investicacao morte topiqueiro
Segurança

PM vai a júri no Ceará por assassinar topiqueiro a tiros

O sargento foi reconhecido na cena do crime após uma ‘selfie’ de uma passageira

Emanoela Campelo de Melo
19 de Outubro de 2025
foto de viaturas da PMCE e da PCCE em ocorrência no bom jardim, em Fortaleza.
Segurança

Tentativa de chacina deixa três mortos no Bom Jardim, em Fortaleza

Outras pessoas também teriam sido baleadas e socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa e Messias Borges
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará.
Segurança

Justiça do Trabalho alerta para golpe do boleto falso no Ceará

TRT-CE informou que não envia boletos em execuções de sentenças

Redação
18 de Outubro de 2025
foto de suspeito de assalto morto próximo à entrada de uma farmácia no bairro Messejana, em Fortaleza.
Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Outro homem foi atingido por disparos e socorrido a uma unidade de saúde

Redação
18 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da vítima e da delegacia de Iguatu.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE é morta a tiros dentro de casa, no Interior do Ceará

Bira, como era conhecida Iane Rodrigues, não exercia o cargo desde dezembro do ano passado

Bergson Araujo Costa
18 de Outubro de 2025
Predio do MPCE em Fortaleza. na frente, uma pessoa caminha. Na fachada, é possivel ler MPCE
Segurança

MPCE denuncia membros de facção presos com granada; grupo operava laboratório de drogas em Caucaia

A partir de uma prisão em flagrante no último dia 19 de setembro, Polícia e MPCE desbarataram a quadrilha

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostrando sacolas plásticas azul e verde com tiras de saco plástico branco e um par de tesouras em um sofá marrom.
Segurança

Polícia desarticula laboratório de drogas e suspeitos oferecem R$50 mil para não serem presos no CE

A operação aconteceu no Parque Albano, em Caucaia

Redação
18 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas entrando em uma unidade prisional ou penitenciária verde, vista através de uma cerca de grade metálica, indicando um ambiente de segurança.
Segurança

Acusados de integrar célula do CV comandada por 'Majestade' no Ceará são absolvidos pela Justiça

Os nomes dos réus foram encontrados em uma lista no celular de Francisca Valeska Pereira Monteiro como possíveis "frentes de biqueira"

Paulo Roberto Maciel*
18 de Outubro de 2025
Imagem das roupas apreendidas.
Segurança

Homem com 26 kg de cocaína dissolvida em roupas tenta embarcar no aeroporto de Fortaleza

O passageiro não foi identificado pela Polícia Federal

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem da viatura com vários fogos sobre o carro.
Segurança

Seis suspeitos de integrar facção criminosa são capturados durante queima de fogos em Fortaleza

Mais de 130 prisões relacionadas foram deflagradas em setembro

Bergson Araujo Costa
17 de Outubro de 2025
kaianne contadora prisao leonardo feminicidio empresario morte latrocinio investigacao pronuncia juri
Segurança

STJ decide que empresário marido da contadora Kaianne vá a júri pelo feminicídio

Ainda não há data marcada para o julgamento

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com suspeitos mortos em ação policial na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Foram apreendidas armas de fogo, drogas e outros ilícitos.
Segurança

Quatro suspeitos são mortos em ação policial na divisa do Ceará com o RN

A ocorrência foi registrada em uma região entre os municípios de Icapuí, no Ceará, e Tibau, no Rio Grande do Norte

Redação
17 de Outubro de 2025
A imagem mostra as fotos de Bruna Gonçalves Soares, vítima de feminicídio, e Antônio Carlos Sousa Pereira, acusado pelo crime.
Segurança

Julgamento de garçom acusado de feminicídio em Fortaleza é adiado

A mulher teria sido morta por uma divergência no preço do programa, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de frascos de medicamentos apreendidos em operação da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 200 caixas de remédios vendidos por facção

Operação prendeu 25 faccionados que vendiam ilegalmente medicamentos no Ceará

Redação
17 de Outubro de 2025