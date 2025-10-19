Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Dois suspeitos foram presos em flagrante

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Segurança
As fotos mostram a imagem de Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta a tiros e facadas em Saboeiro, e a Delegacia Regional de Iguatu, que começou a investigação do caso.
Legenda: A Polícia recebeu informações que os suspeitos teriam decidido matar 'Bira' na noite anterior ao crime, enquanto bebiam em uma praça.
Foto: Reprodução/ Honório Barbosa.

A cozinheira Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta em Saboeiro, no Interior do Ceará, no último sábado (18), teria sido ameaçada por uma facção criminosa, após se recusar a envenenar policiais militares - para quem ela cozinhava no Destacamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) até o fim do ano passado.

'Bira', como ela era conhecida, tinha 45 anos e foi morta a tiros e facadas, dentro de casa, na Rua Elídio Florentino, no Distrito de Flamengo. Dois suspeitos foram presos em flagrante pelo crime e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia recebeu informações que a facção carioca Comando Vermelho (CV) tinha ordenado que 'Bira', como cozinheira da Polícia Militar em Saboeiro, envenenasse a comida de policiais militares.

"Eu enveneno a de vocês (autores das ameaças), que gostam de vagabundo, mas não a da Polícia", teria dito a cozinheira, segundo testemunhas.

A mulher teria recebido ameaças dos dois homens presos, os primos João Paulo Benício de Freitas, 21, e Salomão de Freitas Coelho, 20, além de um adolescente. O trio é apontado como integrante do CV e responsável pelo tráfico de drogas, no Distrito de Flamengo.

O adolescente não foi apreendido. Ao ser ouvido na Delegacia Regional de Iguatu, ele negou participação no crime, mas revelou que teve uma "animosidade" com 'Bira', em razão de ela ter feito um vídeo dele sem autorização, em uma vaquejada, enquanto ele ingeria bebida alcoólica, e ter dito que enviaria o vídeo para a Polícia.

A Polícia também recebeu informações que os suspeitos teriam decidido matar 'Bira' na noite anterior ao crime, enquanto bebiam em uma praça. A cozinheira teria sido decretada pelo Comando Vermelho por ser "amiga da Polícia" e por "prestar assistência aos policiais".

Veja também

teaser image
Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

teaser image
Segurança

Disparos deixam dois mortos e feridos no Bom Jardim, em Fortaleza

Justiça decreta prisão preventiva

João Paulo e Salomão Coelho foram presos em flagrante, na residência de um familiar, no Distrito Flamengo, logo em seguida. Na casa, a Polícia Militar apreendeu um facão, que pode ter sido utilizado no crime.

Ao ser interrogado na Delegacia Regional de Iguatu, João Paulo sustentou que "não teve qualquer participação no homicídio" e que não integra facção criminosa. Quanto ao facão, disse que é utilizado por familiares na plantação de banana.

Salomão também negou ter participado do crime e refutou as informações de que ameaçou a vítima e planejou a morte dela. Ele ainda alegou é amigo de familiares da vítima e corroborou que o facão apreendido pela Polícia é utilizado na agricultura.

A foto mostra materiais apreendidos na investigação da morte de uma mulher em Saboeiro, no Ceará. Foram apreendidos um facão, um celular e uma calça jeans.
Legenda: Um facão, que pode ter sido utilizado no crime, foi apreendido na casa onde os suspeitos foram presos, em Saboeiro.
Foto: Reprodução.

Os dois primos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por decisão do Plantão do 2º Núcleo Regional da Justiça Estadual.

Com efeito, a gravidade concreta dos fatos demonstra elevada periculosidade dos agentes, que, segundo os elementos até aqui colhidos, planejaram e executaram o crime com características de execução típica de facção criminosa, em razão da colaboração da vítima com a Polícia Militar, o que evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal", justificou o juiz.

Prefeitura Municipal de Saboeiro lamentou a morte de 'Bira', por meio de nota publicada no Instagram, no último sábado (18).

“A Administração Municipal de Saboeiro manifesta profundo pesar pelo falecimento de lone Rodrigues (Bira). Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, expressou a nota.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A foto mostra a estudante Nara Kércia de Sousa, morta aos 20 anos, em Itapipoca, no Interior do Ceará.
Segurança

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Nara Kércia de Sousa era estudante e e não tinha passagem pela Polícia.

Redação
Há 50 minutos
As fotos mostram a imagem de Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta a tiros e facadas em Saboeiro, e a Delegacia Regional de Iguatu, que começou a investigação do caso.
Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Dois suspeitos foram presos em flagrante

Messias Borges
Há 1 hora
Fachada da sucata onde foram achados veículos adulterados no bairro Damas.
Segurança

Homem é preso suspeito de adulterar carros em Fortaleza

A Polícia localizou o estabelecimento comercial no bairro Damas e apreendeu dois veículos adulterados

Redação
19 de Outubro de 2025
A foto mostra materiais apreendidos na investigação da morte de uma mulher em Saboeiro, no Ceará. Foram apreendidos um facão, um celular e uma calça jeans.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

Suspeitos ordenaram que a vítima envenenasse a comida de PMs, mas ela teria rejeitado cometer o crime

Messias Borges
19 de Outubro de 2025
Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones
Segurança

Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones

O homem preso pela PM estava com arma, munições e balaclava

Redação
19 de Outubro de 2025
draco faccao policia civil advogado crime comando vermelho
Segurança

Advogada acusada de envolvimento com CV no Ceará é liberada da prisão domiciliar

Monitoramento eletrônico da denunciada também foi revogado

Emanoela Campelo de Melo
19 de Outubro de 2025
policia militar homicidio juri popular investicacao morte topiqueiro
Segurança

PM vai a júri no Ceará por assassinar topiqueiro a tiros

O sargento foi reconhecido na cena do crime após uma ‘selfie’ de uma passageira

Emanoela Campelo de Melo
19 de Outubro de 2025
foto de viaturas da PMCE e da PCCE em ocorrência no bom jardim, em Fortaleza.
Segurança

Tentativa de chacina deixa três mortos no Bom Jardim, em Fortaleza

Outras pessoas também teriam sido baleadas e socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa e Messias Borges
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará.
Segurança

Justiça do Trabalho alerta para golpe do boleto falso no Ceará

TRT-CE informou que não envia boletos em execuções de sentenças

Redação
18 de Outubro de 2025
foto de suspeito de assalto morto próximo à entrada de uma farmácia no bairro Messejana, em Fortaleza.
Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Outro homem foi atingido por disparos e socorrido a uma unidade de saúde

Redação
18 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da vítima e da delegacia de Iguatu.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE é morta a tiros dentro de casa, no Interior do Ceará

Bira, como era conhecida Iane Rodrigues, não exercia o cargo desde dezembro do ano passado

Bergson Araujo Costa
18 de Outubro de 2025
Predio do MPCE em Fortaleza. na frente, uma pessoa caminha. Na fachada, é possivel ler MPCE
Segurança

MPCE denuncia membros de facção presos com granada; grupo operava laboratório de drogas em Caucaia

A partir de uma prisão em flagrante no último dia 19 de setembro, Polícia e MPCE desbarataram a quadrilha

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostrando sacolas plásticas azul e verde com tiras de saco plástico branco e um par de tesouras em um sofá marrom.
Segurança

Polícia desarticula laboratório de drogas e suspeitos oferecem R$50 mil para não serem presos no CE

A operação aconteceu no Parque Albano, em Caucaia

Redação
18 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas entrando em uma unidade prisional ou penitenciária verde, vista através de uma cerca de grade metálica, indicando um ambiente de segurança.
Segurança

Acusados de integrar célula do CV comandada por 'Majestade' no Ceará são absolvidos pela Justiça

Os nomes dos réus foram encontrados em uma lista no celular de Francisca Valeska Pereira Monteiro como possíveis "frentes de biqueira"

Paulo Roberto Maciel*
18 de Outubro de 2025
Imagem das roupas apreendidas.
Segurança

Homem com 26 kg de cocaína dissolvida em roupas tenta embarcar no aeroporto de Fortaleza

O passageiro não foi identificado pela Polícia Federal

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem da viatura com vários fogos sobre o carro.
Segurança

Seis suspeitos de integrar facção criminosa são capturados durante queima de fogos em Fortaleza

Mais de 130 prisões relacionadas foram deflagradas em setembro

Bergson Araujo Costa
17 de Outubro de 2025
kaianne contadora prisao leonardo feminicidio empresario morte latrocinio investigacao pronuncia juri
Segurança

STJ decide que empresário marido da contadora Kaianne vá a júri pelo feminicídio

Ainda não há data marcada para o julgamento

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com suspeitos mortos em ação policial na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Foram apreendidas armas de fogo, drogas e outros ilícitos.
Segurança

Quatro suspeitos são mortos em ação policial na divisa do Ceará com o RN

A ocorrência foi registrada em uma região entre os municípios de Icapuí, no Ceará, e Tibau, no Rio Grande do Norte

Redação
17 de Outubro de 2025
A imagem mostra as fotos de Bruna Gonçalves Soares, vítima de feminicídio, e Antônio Carlos Sousa Pereira, acusado pelo crime.
Segurança

Julgamento de garçom acusado de feminicídio em Fortaleza é adiado

A mulher teria sido morta por uma divergência no preço do programa, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de frascos de medicamentos apreendidos em operação da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 200 caixas de remédios vendidos por facção

Operação prendeu 25 faccionados que vendiam ilegalmente medicamentos no Ceará

Redação
17 de Outubro de 2025