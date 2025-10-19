Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

A cozinheira Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta em Saboeiro, no Interior do Ceará, no último sábado (18), teria sido ameaçada por uma facção criminosa, após se recusar a envenenar policiais militares - para quem ela cozinhava no Destacamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) até o fim do ano passado.

'Bira', como ela era conhecida, tinha 45 anos e foi morta a tiros e facadas, dentro de casa, na Rua Elídio Florentino, no Distrito de Flamengo. Dois suspeitos foram presos em flagrante pelo crime e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia recebeu informações que a facção carioca Comando Vermelho (CV) tinha ordenado que 'Bira', como cozinheira da Polícia Militar em Saboeiro, envenenasse a comida de policiais militares.

"Eu enveneno a de vocês (autores das ameaças), que gostam de vagabundo, mas não a da Polícia", teria dito a cozinheira, segundo testemunhas.

A mulher teria recebido ameaças dos dois homens presos, os primos João Paulo Benício de Freitas, 21, e Salomão de Freitas Coelho, 20, além de um adolescente. O trio é apontado como integrante do CV e responsável pelo tráfico de drogas, no Distrito de Flamengo.

O adolescente não foi apreendido. Ao ser ouvido na Delegacia Regional de Iguatu, ele negou participação no crime, mas revelou que teve uma "animosidade" com 'Bira', em razão de ela ter feito um vídeo dele sem autorização, em uma vaquejada, enquanto ele ingeria bebida alcoólica, e ter dito que enviaria o vídeo para a Polícia.

A Polícia também recebeu informações que os suspeitos teriam decidido matar 'Bira' na noite anterior ao crime, enquanto bebiam em uma praça. A cozinheira teria sido decretada pelo Comando Vermelho por ser "amiga da Polícia" e por "prestar assistência aos policiais".

Veja também Segurança Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza Segurança Disparos deixam dois mortos e feridos no Bom Jardim, em Fortaleza

Justiça decreta prisão preventiva

João Paulo e Salomão Coelho foram presos em flagrante, na residência de um familiar, no Distrito Flamengo, logo em seguida. Na casa, a Polícia Militar apreendeu um facão, que pode ter sido utilizado no crime.

Ao ser interrogado na Delegacia Regional de Iguatu, João Paulo sustentou que "não teve qualquer participação no homicídio" e que não integra facção criminosa. Quanto ao facão, disse que é utilizado por familiares na plantação de banana.

Salomão também negou ter participado do crime e refutou as informações de que ameaçou a vítima e planejou a morte dela. Ele ainda alegou é amigo de familiares da vítima e corroborou que o facão apreendido pela Polícia é utilizado na agricultura.

Legenda: Um facão, que pode ter sido utilizado no crime, foi apreendido na casa onde os suspeitos foram presos, em Saboeiro. Foto: Reprodução.

Os dois primos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por decisão do Plantão do 2º Núcleo Regional da Justiça Estadual.

Com efeito, a gravidade concreta dos fatos demonstra elevada periculosidade dos agentes, que, segundo os elementos até aqui colhidos, planejaram e executaram o crime com características de execução típica de facção criminosa, em razão da colaboração da vítima com a Polícia Militar, o que evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal", justificou o juiz.

A Prefeitura Municipal de Saboeiro lamentou a morte de 'Bira', por meio de nota publicada no Instagram, no último sábado (18).

“A Administração Municipal de Saboeiro manifesta profundo pesar pelo falecimento de lone Rodrigues (Bira). Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, expressou a nota.