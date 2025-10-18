Ex-cozinheira da PMCE é morta a tiros dentro de casa, no Interior do Ceará

Uma mulher de 45 anos, identificada como Iane Rodrigues, e conhecida como Bira, ex-cozinheira da Polícia Militar do Ceará, foi morta a tiros dentro de sua residência, em Saboeiro, Interior do Ceará, durante a madrugada deste sábado (18).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante dois homens, de 20 e 21 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio.

Um terceiro indivíduo também foi conduzido e prestou esclarecimentos na Delegacia de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que investiga as circunstâncias da morte da mulher e realiza diligências com o intuito de elucidar o caso.

O Diário do Nordeste apurou que a vítima não era mais cozinheira da PM desde dezembro do ano passado.

A Prefeitura de Saboeiro, por meio de nota publicada no Instagram, neste sábado (18), lamentou a morte da vítima.

“A Administração Municipal de Saboeiro manifesta profundo pesar pelo falecimento de lone Rodrigues (Bira). Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, expressa a nota.