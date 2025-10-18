MPCE denuncia membros de facção presos com granada; grupo operava laboratório de drogas em Caucaia

A 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia, denunciou sete pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico em organização criminosa armada, posse de artefato explosivo e corrupção de menores.

Durante a investigação, o Ministério Público do Ceará (MPCE) reuniu indícios de que os suspeitos teriam vínculo com uma facção criminosa que atua no município de Caucaia.

Veja quem foi denunciado:

Francisco Thiago de Almeida Sousa, conhecido por “Folha” ou “Libra”;

Rafaela Costa de Andrade;

José Adrian da Silva Araújo;

Washington Carlos Ferreira de Almeida;

Henrique Vinícius Ferreira de Alcântara, conhecido por “Sem coração”;

Tiago Santiago Alves;

Jonatha da Silva Nascimento.

Linha de investigação

O cerco contra o grupo começo a se fechar no último dia 19 de setembro, quando uma ação policial prendeu em flagrante José Adrian, Rafaela Costa e Washington Carlos, além de um adolescente, que foi apreendido.

Com eles, os agentes encontraram drogas, além de quatro granadas de fabricação caseira. A Polícia também constatou que a casa de Rafaela funcionaria como um laboratório de drogas, onde foram encontrados entorpecentes e materiais para refino de droga.

Durante a investigação, foram analisadas as redes sociais dos denunciados, como também informações do celular do adolescente. Para o MPCE, os indícios confirmaram a participação dos demais denunciados na célula criminosa localizada no bairro Metrópole Sul.

Na denúncia, a promotoria requer ainda a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos e que sejam mantidas as prisões preventivas de José Adrian da Silva Araújo e Washington Carlos Ferreira de Almeida, com extensão da decisão aos demais denunciados para garantir a ordem pública, evitar reincidência na prática de crimes e cessar as atividades criminosas realizadas por eles.

O Ministério Público pede que seja revertida a prisão domiciliar de Rafaela Costa de Andrade em preventiva até o julgamento.