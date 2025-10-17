Seis suspeitos de integrar facção criminosa são capturados durante queima de fogos em Fortaleza

Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido, na noite de quinta-feira (16), suspeitos de integrar uma facção criminosa não identificada pela SSPDS. Os envolvidos estavam realizando uma nova queima de fogos em Fortaleza, quando foram capturados. As ações foram degradadas nos bairros Carlito Pamplona e Jacarecanga.

Os indivíduos têm, segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), 29, 25, 24, 18, 26 e 17 anos. Com os quatro primeiros, os agentes encontram 24 fogos de artifício – sendo 22 deles utilizados e dois intactos. Com os dois últimos, os policiais do CPRaio apreenderam 12 fogos de artifício – sendo quatro deflagrados e oito intactos.

O grupo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da PCCE, onde foram registrados os procedimentos cabíveis.

O menor foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de integrar organização criminosa e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário – que converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas.

FICHA CRIMINAL

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou que o homem de 29 anos possui passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O de 25 anos tem antecedentes por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal dolosa, integrar organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo, furto qualificado e receptação.

QUEIMA DE FOGOS GENERALIZADA EM FORTALEZA

Em setembro, inúmeros bairros de Fortaleza registraram a soltura de fogos por muitos minutos. A ação gerou curiosidade e temor por parte da população.

Em setembro, mais de 130 membros de facções criminosas foram presos por promoverem uma queima de fogos em vários bairros de Fortaleza e outras cidades do Ceará.

Membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) promoveram uma queima de fogos em vários bairros de Fortaleza, no dia 15 daquele mês, para "comemorar” a tomada de pontos de venda de drogas "vitais” para a organização.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou com fontes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da PCCE, que um desses pontos foi o Lagamar, reduto há mais de 10 anos da facção rival, Guardiões do Estado (GDE). Os demais são: Pio XII, Piedade, Castelo Encantado e comunidades do Vicente Pinzon.

Uma fonte revelou que na área do Lagamar, por exemplo, não houve confronto e nenhuma troca de tiro entre as facções rivais entre o domingo e segunda. "Simplesmente, amanheceu tudo pichado com as siglas do CV. Vermelhou geral. Não houve confronto. Uma das principais lideranças da GDE fugiu e abandonou tudo", revelou.