Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Julgamento de garçom acusado de feminicídio em Fortaleza é adiado

A mulher teria sido morta por uma divergência no preço do programa, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra as fotos de Bruna Gonçalves Soares, vítima de feminicídio, e Antônio Carlos Sousa Pereira, acusado pelo crime.
Legenda: Bruna Gonçalves Soares foi morta a facadas por Antônio Carlos Sousa Pereira, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, na manhã do dia 26 de outubro de 2024.
Foto: Reprodução.

O julgamento do garçom Antônio Carlos Sousa Pereira, pelo feminicídio de Bruna Gonçalves Soares, que estava marcado para acontecer na última quinta-feira (16), foi adiado para a próxima semana. O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Fortaleza.

"A sessão de julgamento de Antônio Carlos Sousa Pereira, prevista para essa quinta-feira, 16, foi remarcada para o próximo dia 23 de outubro, às 9h, no Fórum Clóvis Beviláqua. O adiamento ocorreu por questões de saúde do profissional que atuaria na defesa do caso", informou o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em nota.

A 5ª Vara do Júri de Fortaleza enviou ofícios para a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), para apresentar o réu, que está recolhido na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne (UP-Itaitinga 5); e para as polícias Civil (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), para requisitar a presença de policiais que serão ouvidos como testemunhas.

Antônio Carlos deve ser julgado pelo cometimento de feminicídio, por um júri popular - formado por sete pessoas comuns da sociedade, que serão sorteadas pela Vara no dia do julgamento.

A Justiça decidiu levar o réu a julgamento, em uma decisão proferida em fevereiro deste ano. A defesa do acusado recorreu, mas a decisão foi mantida em Segunda Instância. O processo integra o Programa Tempo de Justiça e deve ser julgado em menos de um ano após o crime.

Veja também

teaser image
Segurança

Deslocados urbanos: o recomeço de quem foi expulso da própria casa pela facção

teaser image
Segurança

‘Pandemia de violência sexual’, alerta procuradora sobre casos de crianças e adolescentes vítimas

Como aconteceu o feminicídio

Bruna Gonçalves Soares, de 30 anos, foi assassinada a facadas, em uma vila de casas, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, na manhã do dia 26 de outubro de 2024. 

Vizinhos ouviram os gritos da vítima e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os PMs já encontraram a mulher morta, enquanto o suspeito tentava fugir. Antônio Carlos tinha sangue nos braços, no rosto e na roupa, quando foi detido pelos PMs no quintal de outra casa. "Fui eu", assumiu o suspeito, ao se entregar.

O acusado contou, em depoimento à Polícia Civil, que marcou um encontro com a mulher por um site de acompanhantes.

O crime foi motivado por uma divergência no preço do programa, segundo o Ministério Público do Ceará. No site, a mulher cobrava R$ 350. Porém, depois do programa, ela teria cobrado R$ 400, o que deu início a uma discussão.

A vítima estava em situação de prostituição, pois ofereceu seus serviços como profissional do sexo. Essa condição foi admitida pelo réu e atestada por outras evidências testemunhais e materiais colhidas nos autos. Nessa circunstâncias, existe uma situação objetiva de menosprezo a condição do sexo feminino."
Ministério Público do Ceará
Na denúncia

Em depoimento, o garçom alegou que foi ameaçado de morte pela vítima, por não ter dinheiro para pagar o programa. Ele afirmou que "agiu por impulso e medo" ao pegar uma faca e esfaquear a mulher várias vezes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra as fotos de Bruna Gonçalves Soares, vítima de feminicídio, e Antônio Carlos Sousa Pereira, acusado pelo crime.
Segurança

Julgamento de garçom acusado de feminicídio em Fortaleza é adiado

A mulher teria sido morta por uma divergência no preço do programa, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará

Redação
Há 7 minutos
Foto de frascos de medicamentos apreendidos em operação da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 200 caixas de remédios vendidos por facção

Operação prendeu 25 faccionados que vendiam ilegalmente medicamentos no Ceará

Redação
Há 1 hora
montagem com fotos de reprodução de câmera de segurança que mostram cachorro deitado no chão e homem com pau de madeira, colocado pra cima, em movimento pré-ataque a cachorro.
Segurança

Homem é preso por agredir cachorro em Juazeiro do Norte

O suspeito foi conduzido à delegacia e indiciado pelo crime de maus-tratos a animais

Gabriel Bezerra*
17 de Outubro de 2025
Fachada do prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, com árvores na frente e pessoas entrando, em um dia ensolarado.
Segurança

Justiça mantém prisão de advogado e empresário acusado de lavar dinheiro para 'Escobar brasileiro'

O réu é acusado de movimentar mais de R$ 40 milhões em cinco anos, apesar de declarar renda bruta de R$ 164 mil

Paulo Roberto Maciel*
17 de Outubro de 2025
acolhidos especial deslocados urbanos faccao expulsao fortaleza violencia vitimas
Segurança

Deslocados urbanos: o recomeço de quem foi expulso da própria casa pela facção

Emanoela Campelo de Melo
17 de Outubro de 2025
caucaia operacao policia civil investigacao faccao comando vermelho crimes
Segurança

Membros do CV denunciados pelo MPCE articulavam crimes em grupo de WhatsApp 'Futebol dos amigos'

Conforme a denúncia, os faccionados mantinham um laboratório de drogas em Caucaia

Redação
16 de Outubro de 2025
Fachada do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará rodeada por árvores e jardim, com uma placa de mármore na frente. Edifício moderno com design contemporâneo.
Segurança

Tesoureiro do CV que atuou nas eleições de Santa Quitéria deve permanecer preso

Segundo denúncia do MPCE, o réu era responsável pelo controle financeiro da organização. Ele está preso desde junho

Paulo Roberto Maciel*
16 de Outubro de 2025
acolhidos violencia sexual criancas e adolescentes
Segurança

‘Pandemia de violência sexual’, alerta procuradora sobre casos de crianças e adolescentes vítimas

Emanoela Campelo de Melo
16 de Outubro de 2025
Imagem externa do aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Idosa morre em aeroporto de Fortaleza após passar mal

Ainda não informações sobre o que teria causado o mal-estar na passageira

Bergson Araujo Costa
15 de Outubro de 2025
Imagens do carro e populares tentando ajudar o homem que ficou sob o veículo.
Segurança

Motociclista morre após ser atropelado e prensado em calçada por caminhonete, em Fortaleza

O condutor da caminhonete perdeu o controle e atropelou a vítima

Bergson Araujo Costa
15 de Outubro de 2025
Suspeito José Dumas Carneiro Filho, conhecido como
Segurança

Draco prende chefe da 'Massa' suspeito de homicídios, extorsões e tráfico de drogas em Fortaleza

O suspeito foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (13), em Aquiraz, enquanto voltava para a Capital

Redação
15 de Outubro de 2025
Foto de Alex Gardenal de blusa azul e preso.
Segurança

Alex Gardenal é preso por suspeita de 'saidinha' bancária em Fortaleza

Homem cumpriu pena por quase 20 anos por crimes como sequestros e assaltos

Matheus Facundo
15 de Outubro de 2025
idoso atropelamento bairro cais do morto hilux advogado suspeito indiciado policia civil investigacao
Segurança

Justiça do Ceará nega prisão de advogado indiciado por matar e omitir socorro a idoso atropelado

Veja vídeo do momento em que a vítima é atingida pela Hilux

Emanoela Campelo de Melo
15 de Outubro de 2025
Imagem da abordagem da Guarda Municipal de Fortaleza.
Segurança

Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

O suspeito estava acompanhado de outro homem durante a abordagem policial

Bergson Araujo Costa
15 de Outubro de 2025
vitimas violencia nuavv acolhimento acolhidos especial diario do nordeste
Segurança

'Mãos que protegem': núcleo do MP acolheu mais de 12 mil vítimas de violência no Ceará

Emanoela Campelo de Melo
15 de Outubro de 2025
Fachada do Fórum da cidade de Sobral, onde acontecem audiências.
Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem

Matheus Facundo
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do momento em que o agressor encontra o cachorro.
Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; polícia procura agressor

Animal foi atingido com 27 pauladas até a estaca se despedaçar

Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025
Imagem de viaturas da polícia militar estacionadas na rua, com árvores e fios de energia elétrica ao fundo, durante o dia. Veículos como esse foram usados pelos PMs enquanto cometiam os atos criminosos
Segurança

7 PMs investigados por integrar organização criminosa têm pedidos de liberdade negados pela Justiça

O grupo praticava extorsão e fornecia "vantagens" a pessoas ligadas ao crime organizado, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará

Paulo Roberto Maciel*
14 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com policiais militares investigados por corrupção e extorsão em Fortaleza. Há armas de fogo e munições em cima de uma mesa.
Segurança

PMs entravam em comunidade de Fortaleza apenas para receber propina, diz investigação

A investigação contra o esquema criminoso resultou na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 16 PMs, que foram presos em julho deste ano

Messias Borges
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.
Segurança

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Bergson Araujo Costa
13 de Outubro de 2025