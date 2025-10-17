Diário do Nordeste
Quatro suspeitos são mortos em ação policial na divisa do Ceará com o RN

A ocorrência foi registrada em uma região entre os municípios de Icapuí, no Ceará, e Tibau, no Rio Grande do Norte

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto mostra material apreendido com suspeitos mortos em ação policial na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Foram apreendidas armas de fogo, drogas e outros ilícitos.
Legenda: Com o grupo, foram apreendidas armas de fogo, diversas munições, drogas, aparelhos celulares, balanças de precisão e outros materiais ilícitos.
Foto: Reprodução.

Uma ação policial, na divisa dos estados do Ceará com o Rio Grande do Norte, terminou com quatro suspeitos mortos, armas de fogo e drogas apreendidas, na noite da última quinta-feira (16). Nenhum policial ficou ferido.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou que deu apoio à ocorrência, que foi conduzida pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). O material apreendido foi levado à delegacia da Polícia Civil daquele Estado, em Mossoró.

Conforme a PMRN, a ação integrada entre as polícias dos dois estados ocorreu "na região do Jardim de Alícia, área situada na divisa entre os municípios de Tibau (RN) e Icapuí (CE)".

"Durante as diligências, as equipes receberam informações sobre a presença de indivíduos armados em uma residência suspeita. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos e reagiram à injusta agressão", relatou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, em publicação.

A reportagem apurou que os suspeitos mortos exibiam armas de fogo em publicações nas redes sociais. Ao serem baleados, eles foram levados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

Veja também

teaser image
Segurança

Aumenta 16,4% índice de mortes violentas no Ceará em setembro de 2025

teaser image
Segurança

Erro fatal: integrantes de facção serão julgados por morte de turista em Fortaleza

Material apreendido com os suspeitos

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte informou que, com o grupo, foram apreendidas duas pistolas, um revólver, uma escopeta calibre 12, diversas munições, porções de substâncias análogas à maconha, crack e cocaína, aparelhos celulares, balanças de precisão e outros materiais ilícitos.

Foto mostra policiais militares que participaram de ação policial, que terminou com quatro suspeitos mortos, na divisa dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.
Legenda: Policiais militares do Ceará e do Rio Grande do Norte participaram da operação, que terminou com quatro suspeitos mortos.
Foto: Reprodução.

Participaram da operação: o 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) e a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), da PMRN; e o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE.

"A operação reforça a integração entre as forças de segurança dos dois estados e demonstra o compromisso das Polícias Militares do RN e do Ceará no enfrentamento ao crime organizado nas regiões de fronteira, garantindo maior segurança à população local", destacou a PMRN.

