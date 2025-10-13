Aumenta 16,4% índice de mortes violentas no Ceará em setembro de 2025

O número de mortes violentas no Ceará neste ano apresenta mais um aumento pelo segundo mês consecutivo. No último mês de setembro foram 269 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Estado, dado da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que inclui homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em igual período do ano passado foram 231 casos registrados. Comparando as estatísticas, o índice teve 16,4% de aumento. Enquanto facções criminosas permanecem disputando territórios no Estado, a Secretaria afirma "que segue direcionando seus esforços no combate à violência".

No acumulado, comparando janeiro a setembro de 2024 com os nove primeiros meses de 2025 houve redução de 8,4% nos assassinatos no Ceará. Todos os dados são contabilizados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Ainda segundo a SSPDS, as ações estratégicas e integradas são baseadas nos indicadores da Superintendência e em levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Pasta: "a SSPDS-CE reforça que os investimentos em ações e tecnologias voltadas ao combate à criminalidade são contínuos".

VIOLÊNCIA NAS REGIÕES

Conforme dados analisados pelo Diário do Nordeste, em setembro houve aumento dos CVLIs em todas as regiões do Estado. O destaque negativo fica mais uma vez com a Região Metropolitana: 57 casos em setembro de 2024 e 79 em 2025, o que resulta em crescimento de 38,5%.

Em Fortaleza foram 65 casos; mais 72 no Interior do Norte e 53 no Interior Sul.

Segundo a Secretaria, "para fortalecer as ações ostensivas, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu, no último dia 1º de novembro de 2025, 2.700 coletes balísticos. De 2023 até agora, já foram entregues 9.113 coletes balísticos à PMCE, totalizando um investimento superior a R$ 15,1 milhões. Já no dia 29 de setembro de 2025, a Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) realizou a aula inaugural do curso de formação para 76 futuros servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). No início de agosto de 2025, 175 novos policiais militares foram formados em solenidade no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Com essa turma, já são 1.945 policiais militares nomeados entre 2023 e 2025".

"A SSPDS-CE destaca a importância da denúncia anônima. Por meio do Disque-Denúncia 181, as Forças de Segurança do Estado receberam informações que resultaram na prisão de 240 indivíduos entre janeiro e agosto deste ano — um aumento de 66% em relação às 145 prisões realizadas no mesmo período de 2024. Essa credibilidade refletiu também em um aumento de 29% no número de denúncias, totalizando 8.400 registros entre janeiro e agosto de 2025, contra 6.537 no mesmo período do ano anterior" SSPDS

MORTES EM SEQUÊNCIA

No último mês foram registradas três tentativas de chacina no Ceará, em menos de 48 horas. Uma delas em Juazeiro do Norte e as outras em Sobral e em Itapipoca

No Cariri três pessoas foram mortas a tiros em um bar. Um quarto baleado sobreviveu. Já em Sobral um homem foi morto e outras quatro pessoas feridas no ataque.

Na cidade de Itapipoca um homem morreu e cinco pessoas foram feridas. O crime aconteceu em um estabelecimento na Praça dos Três Climas, no bairro Coqueiro.

Em entrevista recente ao Diário do Nordeste, o secretário da Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, falou sobre os desafios encontrados para combater o crime organizado e as ações tomadas pelo Governo em meio à 'guerra do tráfico'.

"Eles acabam sendo uma liderança que têm poder financeiro e uma certa maldade no currículo pelos crimes que já cometeram. Então eles são temidos até dentro da própria facção. Quando dão alguma determinada orientação, o 'garoto', digamos assim, que acaba de entrar no mundo do crime seduzido pelo falso glamour de pertencer à organização, vai lá e comete um crime", disse Roberto Sá sobre a permanência de chefes das facções cariocas escondidos no Rio de Janeiro.