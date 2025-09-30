Diário do Nordeste
'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
sobral ataque escola alunos feridos facção criminosa tiros disparos
Legenda: Câmeras de monitoramento no entorno da escola auxiliaram na investigação. Horas após o ataque, a Polícia Civil já tinha a informação que a motocicleta onde os atiradores estavam foi roubada exatamente uma semana antes.
Foto: Reprodução

O ataque a uma escola de Sobral ocorrido na última semana foi um crime premeditado e que teve como 'pano de fundo' a disputa entre facções criminosas. Bruno Amorim Rodrigues, até agora o único suspeito preso pela ação, confessou à Polícia ser membro do grupo paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa, já respondendo por outro homicídio na cidade. Nesta terça-feira (30), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que um laudo da Perícia Forense do Ceará "confirma que arma usada em mortes em Sobral foi utilizada em outro homicídio".

"O exame comprovou, pericialmente, que o projétil encontrado nos crimes da semana passada partiu da mesma arma de fogo utilizada em um homicídio ocorrido em julho, cujo suspeito seria o mesmo capturado na última semana", segundo a SSPDS.

A reportagem apurou que enquanto esteve no presídio, Bruno 'rasgou a camisa' da facção Comando Vermelho (CV) e entrou para a facção paulista. 

Em razão da troca de facção, ele disse ter sido "decretado" pelo CV no bairro onde morava, o que levou a família dele a precisar se mudar. Conforme consta em documentos a que a reportagem teve acesso, uma das vítimas do ataque era ligada ao grupo carioca.

'Bruno Panga' nega qualquer participação no crime ocorrido no colégio, mas as evidências apontam que ele era um dos que estava na motocicleta vista em frente à escola, no exato momento dos disparos.

CRIME PREMEDITADO

O ataque aconteceu durante o intervalo, no colégio estadual Luís Felipe, em Sobral, por volta das 10h45 da última quinta-feira (25). Testemunhas dizem que o motoqueiro passou instantes antes em baixa velocidade e o garupeiro parecia mirar os disparos em um estudante. 

Uma das vítimas suspeitou da atitude da dupla e comentou com os colegas. "Esses caras são flagrante (sic)", fazendo uma referência aos criminosos.

E ele estava certo. Os homens voltaram e surpreenderam os alunos. 

Um grupo de alunos fumava maconha naquele momento, droga esta que pertencia a uma das vítimas. Depois, as autoridades encontraram na mochila de uma das vítimas uma balança de precisão e sacolas plásticas do tipo 'dindin' que costumam ser usadas para embalar droga

Ainda sobre a perícia de microcomparação balística, o delegado da 1ª Seccional do Interior Norte da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), João Alberto diz que "o resultado deste laudo irá robustecer o inquérito, junto com depoimentos e outros indícios colhidos ao longo das investigações, que resultaram na prisão do suspeito de participação nas duas ocorrências".

“O resultado comprova que o projétil encontrado na vítima do homicídio ocorrido em julho partiu da mesma arma de fogo do caso ocorrido na semana passada. Hoje, temos alguns pontos ligando esse suspeito aos crimes ocorridos recentemente. Ele foi preso em flagrante por este crime. Sobre o homicídio anterior, que aconteceu em julho, temos alguns elementos que subsidiaram o pedido de prisão preventiva deferido pela Justiça. O documento da Pefoce sustenta, ainda mais, a importância dessa captura”
Delegado João Alberto

ALERTA

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) foi alertada no dia 4 de agosto deste ano sobre o risco de um atentado a estudante, que estuda na Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, onde dois adolescentes foram mortos a tiros.

A informação foi repassada pela ONG Visão Mundial, que solicitou no documento "máxima urgência e atenção ao caso", pois um estudante da instituição estava em perigo em razão de conflitos envolvendo facções criminosas. Por meio de nota (íntegra no final do texto), a Seduc pontuou que o "suposto alerta enviado por uma ONG (...) tratava sobre outro estudante, que não esteve envolvido nesse episódio de violência". 

Sobre o aluno em questão citado pela ONG e que não foi vítima do crime, Reginaldo Silva, Gerente Nacional de Advocacy e Participação de Crianças e Adolescentes da Visão Mundial, informou ao Diário do Nordeste que o aluno chegou a faltar às aulas por medo de sofrer um atentado.

O aluno citado pela ONG ameaçado mora no bairro Nova Caiçara, em Sobral, dominado por uma facção rival à que domina o bairro Campo dos Velhos, onde fica a Escola Luís Felipe. "Existia uma ameaça por conta dos grupos criminosos de que, se moradores do Novo Caiçara viessem para a aula, eles iam atirar", relata Reginaldo.

O jovem não foi um dos que morreu ou ficou ferido no ataque a tiros da última quinta. Entretanto, segundo informações da ONG, um dos adolescentes mortos é morador do Nova Caiçara e também sofreria com o conflito entre organizações criminosas. 

Em nota enviada nessa sexta-feira (26), a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou ainda que "a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) da área tem tratado da referida solicitação, seguindo os trâmites necessários".

 

