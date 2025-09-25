Elmano envia cúpula da Segurança a Sobral para apurar ataque a escola

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nas redes sociais, que enviou a cúpula da Segurança Pública do Ceará para Sobral, no Interior do Estado. A força-tarefa se deve ao ataque registrado na manhã desta quinta-feira (25) à Escola de Ensino Médio (EEM) Professor Luís Felipe, que deixou dois adolescentes mortos e três pessoas feridas.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu o gestor.

Elmano também externou solidariedade a amigos e familiares das vítimas e classificou o crime como "ato cruel".

Ataque a escola

Dois adolescentes e três pessoas foram baleados em um ataque a tiros registrado no colégio estadual Luís Felipe. Os tiros foram efetuados da rua em direção ao estacionamento do estabelecimento de ensino, durante o intervalo das aulas.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o ataque e informou que encontrou uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens com uma das vítimas — mas não especificou qual, nem identificou ninguém formalmente.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce) estão no local fazendo levantamentos sobre o fato. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).