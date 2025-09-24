Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu nessa terça-feira (23) mais um membro do Comando Vermelho (CV) acusado de uma sequência de ataques no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Juliano Lourenço de Souza Melo, o 'Troia', teria 'rasgado a camisa' da Guardiões do Estado (GDE) e estaria agindo na região "por meio de violência extrema" em busca de expandir a atuação da facção carioca no bairro.

Em uma semana, 'Troia' teria protagonizado quatro tentativas de homicídio. As quatro vítimas foram baleadas em dois ataques. O primeiro no dia 21 de maio de 2025 e o outro na semana seguinte. Uma das vítimas alvejadas é uma criança de oito anos, que estava sentada na calçada de uma casa.

Contra Juliano havia dois mandados de prisão em aberto. A captura aconteceu no bairro Pedras, em Fortaleza, após investigação conduzida pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

ACUSAÇÕES RECENTES

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), no dia 21 de maio de 2025, Juliano Lourenço e Jorge Leandro da Silva tentaram contra a vida de duas pessoas.

'Aqui é o CV'". "Inicialmente, é importante destacar que o local onde ocorreu o delito trata-se de uma região dominada pela organização criminosa Guardiões do Estado– GDE, e que os denunciados, recentemente, teriam rasgado a camisa, passando a pertencer à associação criminosa Comando Vermelho – CV, tendo, inclusive, chegado ao local do crime gritando:". MPCE

As vítimas e outras pessoas estavam sentadas na calçada quando foram abordadas. Os homens chegaram em uma motocicleta de cor vermelha, pilotada por Juliano, que teria esbravejado: "atira, atira". A dinâmica do crime foi registrada por meio das câmeras de segurança no local.

No dia 28 de maio de 2025, mais um ataque no Vicente Pinzón. Segundo o MP, este realizado por Juliano e Jorge Leandro junto a Anderson Pereira da Silva e Tiago Cipriano de Souza.

Uma mulher e um homem foram alvejados, levados para o hospital e sobreviveram à tentativa de homicídio. Todos os suspeitos dos atentados foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará.

EXPANSÃO DO CV

Nos últimos meses, o Comando Vermelho vem expandindo sua atuação no Ceará. A tomada de territórios que historicamente eram da GDE foi confirmada nas últimas semanas, quando membros da facção carioca soltaram fogos de artifício para sinalizar a atuação em determinados bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana.