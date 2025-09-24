Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

'Tróia' teria 'rasgado a camisa' (trocado de facção) e buscava expandir sua atuação na região do Vicente Pinzón por meio de violência extrema

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
operação vicente pinzon bairro fortaleza facção comando vermelho mortes
Legenda: Nas últimas semanas, o Governo do Ceará deflagrou operação no Vicente Pinzón
Foto: Kid Júnior

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu nessa terça-feira (23) mais um membro do Comando Vermelho (CV) acusado de uma sequência de ataques no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Juliano Lourenço de Souza Melo, o 'Troia', teria 'rasgado a camisa' da Guardiões do Estado (GDE) e estaria agindo na região "por meio de violência extrema" em busca de expandir a atuação da facção carioca no bairro.

Em uma semana, 'Troia' teria protagonizado quatro tentativas de homicídio. As quatro vítimas foram baleadas em dois ataques. O primeiro no dia 21 de maio de 2025 e o outro na semana seguinte. Uma das vítimas alvejadas é uma criança de oito anos, que estava sentada na calçada de uma casa.

Contra Juliano havia dois mandados de prisão em aberto. A captura aconteceu no bairro Pedras, em Fortaleza, após investigação conduzida pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também

teaser image
Segurança

Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

teaser image
Segurança

Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral

teaser image
Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

ACUSAÇÕES RECENTES

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), no dia 21 de maio de 2025, Juliano Lourenço e Jorge Leandro da Silva tentaram contra a vida de duas pessoas.

"Inicialmente, é importante destacar que o local onde ocorreu o delito trata-se de uma região dominada pela organização criminosa Guardiões do Estado– GDE, e que os denunciados, recentemente, teriam rasgado a camisa, passando a pertencer à associação criminosa Comando Vermelho – CV, tendo, inclusive, chegado ao local do crime gritando: 'Aqui é o CV'".
MPCE

As vítimas e outras pessoas estavam sentadas na calçada quando foram abordadas. Os homens chegaram em uma motocicleta de cor vermelha, pilotada por Juliano, que teria esbravejado: "atira, atira". A dinâmica do crime foi registrada por meio das câmeras de segurança no local.

No dia 28 de maio de 2025, mais um ataque no Vicente Pinzón. Segundo o MP, este realizado por Juliano e Jorge Leandro junto a Anderson Pereira da Silva e Tiago Cipriano de Souza. 

Uma mulher e um homem foram alvejados, levados para o hospital e sobreviveram à tentativa de homicídio. Todos os suspeitos dos atentados foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará.

EXPANSÃO DO CV

Nos últimos meses, o Comando Vermelho vem expandindo sua atuação no Ceará. A tomada de territórios que historicamente eram da GDE foi confirmada nas últimas semanas, quando membros da facção carioca soltaram fogos de artifício para sinalizar a atuação em determinados bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
operação vicente pinzon bairro fortaleza facção comando vermelho mortes
Segurança

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

'Tróia' teria 'rasgado a camisa' (trocado de facção) e buscava expandir sua atuação na região do Vicente Pinzón por meio de violência extrema

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana
Segurança

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Redação
24 de Setembro de 2025
bebeto queiroz choro politico esquema compra de votos investigação policia federal
Segurança

Onde está Bebeto Queiroz? Buscas por prefeito eleito alvo de operação da PF ultrapassam nove meses

A defesa do político disse que se manifesta exclusivamente nos autos do processo

Redação
24 de Setembro de 2025
Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo
Segurança

Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo

O homem já responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de outros quatro procedimentos por crimes de roubo

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Imagem de uma viatura da pericia forence.
Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

A vítima teve a cabeça exposta em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Grupo de agentes da Polícia Civil e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) caminham em fila por uma calçada, próximos a um edifício com fachada preta e plantas tropicais. Eles vestem camisetas com os nomes de suas instituições nas costas.
Segurança

Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

Homem é apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Fortaleza

Carol Melo
23 de Setembro de 2025
Jovem em cima de um cavalo
Segurança

Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar

A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, conforme informação do padrasto da jovem

Redação
23 de Setembro de 2025
tjce juri curio chacina messejana
Segurança

Mãe do Curió afirma que a sensação será diferente ao ficar diante de um mentor e executor da Chacina

Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa

Redação
23 de Setembro de 2025
foto Fachada do Larbos, em Sobral, no Ceará.
Segurança

Terceira suspeita de envolvimento na morte de vigilante é presa em Sobral

A mulher, de 18 anos, foi capturada em um imóvel, no bairro Vila União, durante uma ação da Polícia Civil

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem do aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Clientes denunciam empresa de turismo em Fortaleza por estelionato; diretor nega

O diretor-executivo da Rafas Tours afirmou que acordos de reembolso têm sido feitos, responsabilizou o operador e disse sempre estar à disposição

Bergson Araujo Costa
22 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando o homem colocando bebida na boca da criança e outra foto do casal praticando sexo em condomínio, em Sobral. Todas estão borradas.
Segurança

Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia

Bergson Araujo Costa
22 de Setembro de 2025
Fileira de carros do Corpo de Bombeiros em estacionamento durante o dia, com árvores ao fundo.
Segurança

Homem é preso em flagrante após atear fogo na própria casa, em Juazeiro do Norte

O crime aconteceu por uma crise de ciúmes e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Milenna Murta*
22 de Setembro de 2025
Três agentes da Polícia Civil do Ceará, vistos de costas, usando coletes com a inscrição Polícia Civil. Um agente segura um fuzil. A cena ocorre em área externa, com carros ao fundo.
Segurança

Pais são presos suspeitos de estuprar a filha em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Homem e mulher foram detidos preventivamente no município da região do Sertão de Canindé do Estado

Carol Melo
22 de Setembro de 2025
Após a apreensão, adolescente foi conduzido à Delegacia de Juazeiro do Norte
Segurança

Chega a nove o total de suspeitos detidos por tentativa de chacina de Juazeiro do Norte

Quatro dos detidos tiveram participação direta no caso

Redação
22 de Setembro de 2025
maes do curio chcina juri messejana ataque policiais militares mortes homicidio
Segurança

Júri do Curió: mais dois policiais militares acusados pela chacina vão a júri a partir desta segunda

Um dos acusados que vai a júri nesta etapa é tido como o responsável pelo início do massacre

Emanoela Campelo de Melo
22 de Setembro de 2025
Foto que contém montagens de homens em uma moto efetuando disparos em tentativa de chacina em Itapipoca
Segurança

3ª tentativa de chacina em 48h no CE deixa um morto e cinco feridos em Itapipoca

Juazeiro do Norte e Sobral já haviam registrado episódios de violência do tipo e o último caso aconteceu no município de Itapipoca, na madrugada deste domingo (21)

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem mostra praia de Tatajuba, em Camocim, no final da tarde, com kitesurfistas praticando esporte e pessoas sentadas à beira do mar
Segurança

Kitesurfista morre afogado durante prática no mar de Camocim

Atleta participava do Tatajuba Kite Festival 2025 quando ocorreu o acidente

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem da casa onde as crianças foram deixadas e da mãe sendo presa.
Segurança

Mãe é presa por abandonar filhos em casa por 12 dias com lixo e animais mortos

Um dos filhos tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), outro registrava em um diário quantos dias a mãe teria saído

Bergson Araujo Costa
21 de Setembro de 2025
Duas armas de fogo, munições, carregador, colete tático preto e balaclavas pretas estão dispostos no chão de cerâmica, ao lado de um brasão escrito
Segurança

Polícia prende oito suspeitos de participação em tentativa de chacina em Juazeiro do Norte

Três pessoas foram mortas e uma ficou ferida em ação criminosa

Redação
20 de Setembro de 2025
Polícia Militar impede 'rolezinho' e apreende 12 motos em Fortaleza
Segurança

Polícia Militar impede 'rolezinho' e apreende 12 motos em Fortaleza

54 notificações de infrações de trânsito foram registradas.

Redação
20 de Setembro de 2025