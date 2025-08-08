Duas crianças e uma mulher são baleadas no Vicente Pinzón; homem também foi ferido e acabou preso

Duas crianças, de dois e sete anos, uma mulher e um homem, de 29 anos, foram baleados, na noite desta quinta-feira (7), no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Nenhuma das vítimas foi identificada formalmente.

O homem, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), tem passagens por roubo e receptação e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O mandado de prisão contra ele foi cumprido.

Ainda segundo a pasta, a mulher, a criança de dois anos e o homem receberam atendimento médico e foram liberadas. A criança de sete anos segue internada, mas o estado de saúde dela não foi informado.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue investigando a ocorrência de lesão corporal contra as quatro pessoas.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram buscas na região. O caso está a cargo do 9º Distrito Policial (DP). As diligências contam com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na tarde dessa sexta-feira (8), a SSPDS informou que a PMCE capturou seis pessoas suspeitas de envolvimento em crimes no bairro Vicente Pinzón. Uma das ocorrências, que culminou em quatro capturas, ocorreu também no bairro Papicu.

REGIÃO VIOLENTA E GUERRAS DE FACÇÕES

O bairro Vicente Pinzón tem sido, recorrentemente, alvo de ações criminosas, principalmente orquestradas pelo crime organizado e atinge todo o estado.

No dia 23 de maior, dois suspeitos foram presos por matar um homem no bairro. Um adolescente que caminhava à escola foi baleado na perna durante o crime, além de outro homem, atingido nas costas.

Em junho, no dia 30, o skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, o Felipe Maracajá, de 15 anos, foi executado a tiros por homens de uma facção criminosa também no bairro Vicente Pinzon.

Já em julho, no dia 15, um homem de 21 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso no bairro, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Ele estava com sete granadas de uso exclusivo do Exército.

Pelo aumento dessas ações criminosas, no dia 17 de julho, as forças de segurança do Ceará iniciaram operação integrada na região.

"E essa operação acontece exatamente naqueles locais aonde vai se apresentando o índice maior de violência, ou que a inteligência detecta a informação de algum planejamento de organização criminosa que vai fazer algum ataque em algum lugar", informou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na data.